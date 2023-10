Google Pixel: Nummer unterdrücken – so geht es

Ruft ihr mit dem Smartphone bei jemandem an, wird normalerweise eure Handynummer auf dem Display des Gegenübers angezeigt. Wollt ihr anonym anrufen, solltet ihr die Nummer unterdrücken. Wie blendet man die Nummer bei Anrufen mit dem Google Pixel aus?

Die Methode, um die Rufnummer zu unterdrücken, ist bei allen Pixel-Modellen gleich und unterscheidet sich weder in den einzelnen Generationen (Pixel 6, 7, 8 und Co.), noch in den Modellen (XL, Pro etc.).

Mit unterdrückter Nummer anrufen bei Google Pixel 8 & Co.

Die eigene Rufnummer wird bei Android „Anrufer-ID“ genannt. Ihr könnt sie standardmäßig für alle zukünftigen Anrufe ausblenden oder die Nummer nur für den nächsten Anruf deaktivieren:

Öffnet die Telefon-App auf dem Pixel-Smartphone. Drückt auf die drei Striche, um die Einstellungen aufzurufen. Steuert den Bereich „Anrufe“ an. Wählt bei „Anrufkonten“ euren Mobilfunkanbieter aus. Weiter geht es in die „Zusätzlichen Einstellungen“. Hier aktiviert ihr die Option „Anonyme Anrufer-ID“. Ist die Einstellung aktiviert, wird eure Rufnummer bei angerufenen Kontakten nicht mehr angezeigt.

Google Pixel: Telefonnummer unterdrücken – so geht es dauerhaft oder nur für einzelne Anrufe

Die eigene Rufnummer lässt sich auch gezielt für einzelne Anrufe vorübergehend ausblenden. Dazu wird die Telefonnummer des Ziels angepasst:

Vor der eigentlichen Nummer steht der Code #31# .

. Ihr ruft den Kontakt also unter der Nummer #31#Ziel-Nummer an.

an. Damit eure Rufnummer nur für diesen Teilnehmer nicht angezeigt wird, passt die Nummer im entsprechenden Telefonbucheintrag an.

Mit dem Anruf-Code könnt ihr die Rufnummernunterdrückung auch schnell ein- und ausschalten, wenn ihr nicht im Einstellungsmenü des Pixel-Smartphones suchen wollt:

Gebt den Code *31# ein und bestätigt mit der Hörer-Taste. Danach wird eure Handynummer bei allen folgenden Anrufen nicht mehr mitgesendet.

ein und bestätigt mit der Hörer-Taste. Danach wird eure Handynummer nicht mehr mitgesendet. Um die Rufnummernunterdrückung aufzuheben, „ruft“ den Code #31# an.

