Besitzer des Galaxy S23 können sich freuen: Samsung hat riesiges Software-Update fertig

Google hat mit den Pixel-Smartphones vorgelegt und auch Xiaomi hat erste Modelle mit dem Update auf Android 14 versorgt. Samsung hingegen steckt immer noch in den Beta-Tests und arbeitet an der Fertigstellung – könnte man denken. Laut neuesten Informationen soll das riesige Software-Update schon fertig sein.

Samsung soll Android-14-Update für Galaxy-S23-Smartphone fertig haben

Seit Wochen testet Samsung Android 14 und hat kürzlich für die Galaxy-S23-Modelle die sechste Beta-Version freigegeben. Dort wurden noch einmal kleinere Probleme behoben. Wann genau die finale Version erscheint, sagt Samsung nie. Das Software-Upgrade wird veröffentlicht, wenn alle Tests abgeschlossen sind. Und das soll laut neuesten Informationen jetzt der Fall sein:

Auf den Test-Servern von Samsung ist nämlich erstmals eine stabile Version von Android 14 mit One UI 6.0 für die Galaxy-S23-Smartphones aufgetaucht. Demnach geht eine weitere Quelle davon aus, dass Samsung die finale Version zumindest für die aktuellen Top-Modelle sehr bald veröffentlicht.

Gleichzeitig prangert diese aber ein Problem an, das zuletzt aufgetaucht ist. Der Touchscreen soll in der neuesten Beta-Testversion nicht mehr ganz so schnell auf Eingaben reagieren. Er hofft aber, dass das Problem in der finalen Version gelöst wird. Falls die Schwierigkeiten aber größer sind als erwartet, könnte sich der finale Release noch einmal verschieben. Am Ende müsst ihr einfach abwarten, bis der Startschuss fällt. Wir werden euch in jedem Fall direkt informieren.

Im Video stellen wir euch alle Neuerungen von Android 14 vor:

Weitere Smartphones werden folgen

Die Galaxy-S23-Smartphones werden dabei nur den Anfang machen. Viele weitere Samsung-Geräte werden das Update auf Android 14 und One UI 6.0 erhalten. Beta-Tests laufen mit verschiedensten High-End-Smartphones der letzten Jahre, Falt-Handys und Geräte der Mittelklasse, wie dem Galaxy A53. Samsung muss nur mit einem Modell loslegen und der Rest folgt dann meist zeitnah.

