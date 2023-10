Pixel 8 (Pro) eingeschränkt: Auf diese drei Funktionen hat Google verzichtet

Google hat seine Pixel-8-Smartphones mit extrem vielen neuen Funktionen vorgestellt, die sich aber in erster Linie auf die Kamera und Künstliche Intelligenz beschränken. Laut neuesten Informationen hatte das Unternehmen drei weitere Features geplant, die wohl in letzter Minute gestrichen und in die Zukunft für die Pixel-9-Smartphones verschoben wurden.

Google Pixel 8 (Pro) „fehlen“ drei Funktionen

Mit den Pixel-8-Smartphones könnt ihr extrem viel machen. Besonders die KI-Funktionen der Kamera und der Bildbearbeitungssoftware sind so mächtig wie noch nie. Doch jetzt wurde bekannt, dass die neuen Handys wohl mit eingeschränktem Funktionsumfang erschienen sind (Quelle: AndroidAuthority). Eigentlich hätten drei weitere Features enthalten sein sollen, die Google gestrichen hat:

Desktop-Modus: Schon in der Vergangenheit ist ein Desktop-Modus für die Pixel-Geräte im Gespräch gewesen. Im Code gab es Anzeichen für eine Umsetzung mit den Pixel-8-Geräten. Am Ende ist daraus nichts geworden. Eine Alternative zu Samsungs DeX gibt es also erst einmal nicht.

Schon in der Vergangenheit ist ein Desktop-Modus für die Pixel-Geräte im Gespräch gewesen. Im Code gab es Anzeichen für eine Umsetzung mit den Pixel-8-Geräten. Am Ende ist daraus nichts geworden. Eine Alternative zu Samsungs DeX gibt es also erst einmal nicht. 8K-Videos: Vermutlich wusstet ihr es gar nicht, weil es bei anderen Smartphones schon lange Standard ist, aber ihr könnt auch mit den Pixel-8-Handys keine 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunden aufnehmen. Obwohl die Hardware dazu fähig wäre, sind maximal 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde möglich.

Vermutlich wusstet ihr es gar nicht, weil es bei anderen Smartphones schon lange Standard ist, aber ihr könnt auch mit den Pixel-8-Handys keine 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunden aufnehmen. Obwohl die Hardware dazu fähig wäre, sind maximal 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Super-Zeitlupe: Mit den Pixel-8-Smartphones könnt ihr Zeitlupenaufnahmen in Full HD und mit 240 Bildern pro Sekunde erstellen. Andere Hersteller schaffen deutlich mehr. Im Quellcode gibt es Anzeichen für die Möglichkeit zur Aufnahme von HD-Videos mit 480 Bildern pro Sekunde. Damit könntet ihr noch bessere Zeitlupenaufnahmen erzeugen. In die finale Umsetzung hat es das Feature aber auch nicht geschafft.

Was die Pixel-8-Handys drauf haben, zeigen wir euch im Video:

Neue Funktionen beim Pixel 9 erwartet

Komplett gestrichen wurden die Funktionen laut aktuellen Informationen aber nicht. Google hat sie wohl einfach nicht fertig bekommen und deswegen verschoben. Es wird erwartet, dass die Features mit den Pixel-9-Handys im kommenden Jahr eingeführt werden. Besonders der Desktop-Modus könnte eine sinnvolle Erweiterung werden.

