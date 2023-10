Xiaomi verkauft riesigen 4K-Fernseher mit Android TV zum Hammerpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst großen, aber bezahlbaren Fernseher seid, dann könnt ihr bei Xiaomi fündig werden. Der chinesische Hersteller hat seine Herbst-Aktion gestartet und es gibt unter anderem einen 65-Zoll-Fernseher mit Android TV zum kleinen Preis.

Xiaomi-Fernseher beim Hersteller besonders günstig

Bei Xiaomi läuft aktuell eine Herbst-Aktion, bei der ihr sehr viel Geld sparen könnt. Uns sind besonders die Fernseher ins Auge gestochen, die Xiaomi mit einem Rabatt von bis zu 250 Euro verkauft. So bekommt ihr aktuell den Xiaomi TV P1E mit 65 Zoll für schlappe 499 Euro (bei Xiaomi anschauen). Normalerweise müsst ihr dafür 749 Euro zahlen. Bei anderen Händlern sind es aktuell noch über 700 Euro. Hier macht ihr ein richtig dickes Schnäppchen, wenn es so ein großer Fernseher werden soll.

Xiaomi TV P1E 65'' Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2023 14:09 Uhr

Sind euch 65 Zoll viel zu groß, dann hat Xiaomi aus der gleichen Serie ein weiteres Modell zum absoluten Bestpreisen im Angebot:

Bei Xiaomi finden sich noch viele weitere Angebote aus allen Geräteklassen (bei Xiaomi anschauen). Die Aktion läuft bis zum 26. Oktober 2023. Ihr habt also genug Zeit, um euch dort in Ruhe umzuschauen.

Der Xiaomi-TV ist mit einem LCD-Panel ausgestattet. Wo der Unterschied zu OLED liegt, verraten wir euch in diesem Video:

Was taugen die Xiaomi-Fernseher?

Xiaomi hat die P1E-Modelle Mitte 2022 in Deutschland als günstige Fernseher-Serie mit Android TV als Betriebssystem auf den Markt gebracht. Das ist auch eines der Highlights. Mit dem Google-Betriebssystem könnt ihr alle Streaming-Dienste und weitere Apps nutzen. Ihr seid also auch für die Zukunft gut abgesichert. Ansonsten bekommt ihr mit dem P1E in der 65-Zoll-Größe einen 4K-Fernseher mit Unterstützung für Dolby Vision und HDR10. Damit ist die Darstellung der Inhalte etwas besser.

Die zwei 10-Watt-Lautsprecher sorgen mit Dolby Audio und DTS-HD für satten Klang. Es ist auch direkt ein Smart-Home-Control-Hub integriert, worüber ihr eure Smart-Home-Geräte von Xiaomi verwalten könnt. Außerdem könnt ihr auf den Google Assistant zugreifen und habt Chromecast direkt integriert. Insgesamt könnt ihr zudem drei HDMI-Geräte und zwei USB-Geräte anschließen. Für den Preis von 500 Euro bekommt ihr also ganz schön viel Fernseher.