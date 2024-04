Aldi verkauft bald einen Gasgrill mit drei Brennern zum Schnäppchenpreis

Das Wetter wird immer besser und damit werden die Gelegenheiten häufiger, an denen ihr schön grillen könnt. Falls ihr noch keinen Gasgrill besitzt, dann habt ihr am 29. April 2024 die Möglichkeit, euch ein günstigstes Modell von Enders bei Aldi Süd und online zu kaufen. Etwas später wird der Gasgrill auch bei Aldi Nord im Laden verkauft.

Aldi verkauft Gasgrill für 99,99 Euro

Wenn ihr nur ab und zu grillt und keine großen Ansprüche an einen Gasgrill habt, dann könnt ihr euch bei Aldi Süd ab dem 29. April 2024 den Enders San Francisco 3 für 99,99 Euro anschauen. Er wird an diesem Tag zunächst in den Filialen von Aldi Süd und im Aldi Onlineshop verkauft. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Bei Aldi Süd erhaltet ihr ab dem 29. April 2024 den Enders San Francisco 3 zum günstigen Preis. (Bildquelle: Aldi-Süd-Prospekt)

Am 8. Mai 2024 wird der gleiche Gasgrill auch bei Aldi Nord verkauft. Aktuell steht auf der Produktseite noch ein Preis von 129 Euro, doch der könnte sich noch ändern (bei Aldi Nord anschauen). Wir können uns nicht vorstellen, dass Aldi Nord den Gasgrill für mehr verkauft als Aldi Süd. Normalerweise werden die Produkte entweder zur gleichen Zeit zum gleichen Preis verkauft oder etwas später, aber ebenfalls zum gleichen Preis. Wir behalten das Angebot in jedem Fall im Blick.

Ein Gasgrill bietet viele Vorteile:

Was taugt der Gasgrill von Aldi?

Mit dem Enders San Francisco 3 bekommt ihr einen soliden Gasgrill, der über drei Edelstahlbrenner verfügt. Ihr grillt auf einem Rost aus Edelstahl und habt zwei Seitenablagen zur Verfügung. Auf einen seitlichen Brenner wird verzichtet. Optional bietet Aldi direkt eine Wetterschutzhülle an (bei Aldi im Onlinehop anschauen). Damit wird der Gasgrill im Freien gut geschützt.

Ein ähnlicher Gasgrill kostet bei Lidl mit 150 Euro deutlich mehr (bei Lidl anschauen). Der Preis von Aldi für dieses Modell ist wirklich gut, wenn ihr einfach nur grillen wollt und keine Extras braucht.

