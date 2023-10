Goodnotes: Links auf andere Seiten und Webseiten einfügen

In Goodnotes kann man seine Notizen mit vielen zusätzlichen Features ausstatten. So kann man auch Links einfügen, über die man entweder andere Webseiten oder aber andere Seiten und Stellen innerhalb des eigenen Goodnotes-Dokuments verweisen kann.

Apps Facts

Die internen Links werden mit einem Update Mitte Oktober 2023 neu in Goodnotes eingeführt, die externen Verweise auf Webseiten sind schon seit längerer Zeit möglich.

So fügt man einen externen Link auf eine andere Webseite im Internet ein:

Kopiert die Ziel-URL in die Zwischenablage. Steuert die gewünschte Stelle in eurem Goodnotes-Dokument an, an der der Link eingebaut werden soll. Öffnet die Textwerkzeuge. Hier findet ihr das Tool zum Einfügen eines Links. Damit der Verweis besser zu erkennen ist, könnt ihr die Textfarbe anpassen. Links können auch hinter Grafiken versteckt werden.

Man kann in Goodnotes nur die URL einfügen. Der Linktext an sich lässt sich nicht anpassen. Das sieht möglicherweise nicht so schön aus, wenn in euren Notizen ein langer Texthaufen mit den Bestandteilen „https://www.undsoweiter“ auftaucht. Ihr könnt für den Link einfach die gleiche Farbe auswählen, wie der Hintergrund im Dokument. Dann ist er unsichtbar. Darüber könnt ihr dann ein anderes Element einfügen, das verlinkt werden soll, etwa einen Text oder einen Sticker.

Mit dem Update auf Version 6.20 (iPad) kann man nun auch Links einbauen, mit denen man auf eine andere Seite in seinem Notizbuch gelangt. Das geht so:

Wählt das Link-Element aus den Textfeld-Werkzeugen oder haltet eine Stelle im Dokument länger gedrückt. Danach öffnen sich die Optionen zum „Link bearbeiten“. Anschließend wählt ihr aus, dass ihr einen Link innerhalb des aktuellen Dokuments einbauen wollt. Gebt nun an, welche Seite hinter dem Link erreicht werden soll.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man in Goodnotes mit einem Lineal arbeiten kann und wie man Tabellen einfügt.

