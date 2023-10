Wo ist das Lineal in Goodnotes?

Mit Goodnotes bekommt man handschriftliche Notizen in ein digitales Format. Was kann man tun, wenn man gerade Linien zeichnen möchte? Gibt es ein Lineal in Goodnotes?

Eine „Lineal“-Funktion gibt es direkt in Goodnotes nicht. Dennoch muss man auf gerade Linien in der Notizen-App nicht verzichten. Dafür stehen mehrere Methoden zur Verfügung.

Echtes Lineal für Goodnotes

Ohne großes Nachdenken oder lange Einrichtung könnt ihr einfach ein echtes Lineal oder Geodreieck nehmen, um damit gerade Linien in eurem Goodnotes-Dokument zu ziehen. Der iPad-Bildschirm geht nicht kaputt, wenn ihr das Lineal darauf legt – solange ihr es nicht auf das Display schmettert.

An anderer Stelle zeigen wir, wie man ein Lineal unter Windows einblenden kann:

Habt ihr kein echtes Lineal oder Geodreieck mehr zur Hand, gibt es andere Lösungen dafür in Goodnotes.

Gerade Linien mit Geometrie-Werkzeug

Es gibt in der App das „Geometrie“-Werkzeug. Den Modus erreicht ihr über das Symbol mit den geometrischen Formen links oben im Menü. Ist der Modus einmal aktiviert, könnt ihr zunächst mit der Hand eine normale Linie ziehen. Keine Sorge, wenn sie nicht ganz gerade ist. Haltet den Stift am Ende der Linie noch kurz auf dem Bildschirm. Dadurch wird sie automatisch begradigt. Neben Geraden unterstützt der Modus auch Kreise, Ellipsen, Dreieck und weitere Vielecke. Den Geometrie-Modus könnt ihr auch nutzen, wenn ihr mit dem Textmarker Stellen in einem Text kennzeichnen wollt.

Geodreieck, Lineal & mehr in Goodnotes nachrüsten

Nutzt man Goodnotes auf dem iPad, kann man weiterhin die Zusatz-App GoodGeometry herunterladen.

Damit kann man Geometrie-Tools nachrüsten. Dort findet man neben einem Lineal weitere Hilfsmittel wie ein Geodreieck oder Zirkel. Die App ist kostenpflichtig und erfordert etwas Einarbeitung, bis man Lineal und Co. ideal einsetzen kann. Im YouTube-Kanal des App-Entwicklers findet man viele How-To-Videos zur Einführung.

Alternativ findet man auch bei Etsy verschiedene „Ruler“-Add-ons für Goodnotes zum Download (Lineal bei Etsy ansehen). Dabei handelt es sich streng genommen um Sticker, die man als Hilfsmittel in sein Goodnotes-Dokument einfügen kann. Auch die Inhalte bei Etsy sind kostenpflichtig. Sie stammen nicht von den offiziellen Entwicklern der Notizen-App.

An anderer Stelle erfahrt ihr, ob man Goodnotes per Familienfreigabe teilen kann und wie es mit der App für Android aussieht.

