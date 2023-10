Goodnotes: Kosten für die Notizen-App im Überblick

Goodnotes gehört zu den beliebtesten Notizen-Apps für iPads und ist inzwischen auch für einige Android-Geräte sowie Windows verfügbar. Um auf die Funktionen der App zugreifen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement. Welche Kosten fallen bei der Nutzung von Goodnotes an?

Apps Facts

Der Preis für Goodnotes hängt davon ab, auf welchen Geräten ihr die App nutzen wollt. Wer die App zum Beispiel auf iOS beziehungsweise iPadOS nutzen will, bezahlt mehr als Android-Nutzer. Anders als bei anderen Abo-Diensten bezahlt man nicht monatlich. Es steht also nur ein Jahres-Abonnement zur Verfügung.

Was kostet Goodnotes pro Jahr und monatlich?

Diese Kosten fallen für Goodnotes 6 an:

iOS: 9,99 Euro pro Jahr

Android und Windows: 7,69 Euro pro Jahr

Parallele Nutzung auf iOS und Android/Windows: 10,99 Euro

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Wer also Goodnotes sowohl auf einem iPad als auch auf einem Windows-Gerät oder Android-Tablet nutzen will, muss die teure Version für 10,99 Euro buchen. Monatlich fallen aber bei allen Optionen Kosten von nicht mal 1 Euro an.

Goodnotes im Abo oder per Einmalzahlung

Der kostenpflichtige Zugang kann 7 Tage lang gratis getestet werden (mehr Informationen beim Anbieter). Wer von vornherein entscheidet, die App langfristig zu nutzen, kann sie auch einmalig bezahlen. Dann kostet Goodnotes 32,99 Euro auf einen Schlag.

Wer bereits GoodNotes 5 genutzt hat, bekommt einen Preisnachlass für die Buchung der aktuellen App-Version. Goodnotes ist eine Anwendung, mit der man per Hand verfasste Notizen digitalisiert. Dafür eignet sich vor allem ein Einsatz auf einem Tablet beziehungsweise iPad mit einem passenden Stift wie einem Stylus Pen oder Apple Pencil. Damit spart ihr euch also Papierhaufen, wenn ihr zum Beispiel während eines Telefonats oder einer Konferenz mitschreiben wollt.

Für Android ist Goodnotes aktuell nur auf Samsung-Tab-S9-Geräten verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Geräte ist geplant.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.