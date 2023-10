Samsung überrascht Handy-Besitzer: Legendäre Flaggschiffe erhalt neues Software-Update

Eigentlich sollte schon seit Monaten Schluss sein, doch Samsung hat jetzt doch noch einmal Software-Updates für einige ältere Flaggschiff-Smartphones veröffentlicht. Ingesamt drei Modelle der Galaxy-S10-Serie werden versorgt. Einen kleinen Haken gibt es aber noch.

Samsung verteilt Software-Updates für alte Top-Smartphones

Samsung hat die Galaxy-S10-Smartphones im Jahre 2019 auf den Markt gebracht und im April 2023 zum letzten Mal mit Software-Updates versorgt. So ist zumindest die offizielle Handhabung mit alten Smartphones, die noch nicht von der fünfjährigen Update-Garantie abgedeckt sind. Tatsächlich hat Samsung schon in der Vergangenheit bewiesen, dass auch sehr alte Geräte noch einmal aktualisiert werden, wenn es der Sicherheit dient. Und das ist genau jetzt wieder passiert.

Laut SamMobile hat Samsung für das Galaxy S10, S10 Plus und S10e mit dem Rollout des September-Updates begonnen, obwohl die Smartphones überhaupt keine Updates mehr erhalten sollten. Damit werden sie vom letzten März-Update noch einmal deutlich aufgewertet und können dadurch wieder ein Stück länger verwendet werden.

Verteilt wird das Software-Update über einen Provider in Mexiko. Entsprechend ist nicht gesagt, dass Samsung jetzt plötzlich alle alten S10-Smartphones mit dem September-Update versorgt. Die neue Software scheint aber zur Verfügung zu stehen und könnte theoretisch also auch in anderen Ländern ausgerollt werden. Zumindest würde die Option jetzt zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren hat Samsung oft überrascht und beispielsweise dem Galaxy S7 noch viele Jahre später Software-Updates spendiert. Sollte die Verteilung für das Galaxy S10 in Deutschland stattfinden, werden wir euch informieren.

Android 14 ist bald fertig

Für die Galaxy-S10-Smartphones wird es natürlich kein Update mehr auf Android 14 geben. Dieses ist nur für neuere Modelle wie das Galaxy S23 und Co. vorgesehen. Da befinden sich die Arbeiten aktuell im finalen Abschluss. Die Testversion ist weit fortgeschritten und es könnte jeden Tag der Rollout starten.

