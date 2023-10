Samsung unaufhaltsam: Zwei weitere Smartphones erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat bereits einige seiner Smartphones mit der neuesten Android-Version und One UI 6.0 ausgestattet. Während Samsung-Fans auf den finalen Startschuss warten, damit Android 14 die Testversion verlässt und wirklich veröffentlicht wird, nimmt das südkoreanische Unternehmen zwei weitere Handys für den Test auf.

Samsung baut Android-14-Support aus

Bereits jetzt können Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy S23, S22, der Falt-Handys oder des Galaxy A54 am Beta-Test von Android 14 und One UI 6.0 teilnehmen. Es sind sogar noch ein paar mehr, die mittlerweile dabei sind. Doch das reicht Samsung nicht. Jetzt hat das Unternehmen auch das Galaxy M23 5G und das Galaxy A52s mit in den Beta-Test aufgenommen (Quelle: SamMobile).

Dass Samsung ein Smartphone wie das Galaxy M23 5G aufnimmt, ist schon sehr ungewöhnlich. Die M-Serie steht eigentlich überhaupt nicht im Fokus, obwohl sie mit den großen Akkus und dem günstigeren Preis einiges zu bieten hat. Stattdessen stellt Samsung die A-Serie in den Mittelpunkt. Für diese Smartphone-Serie wurden die Beta-Tests auch schon gestartet. Mit dem Galaxy A52s kommt jetzt ebenfalls ein sehr beliebtes Modell dazu, auf dem ihr Android 14 und One UI 6.0 testen könnt.

Die Tests für das Galaxy M23 5G und das Galaxy A52s wurden zunächst in Indien und Südkorea gestartet. Bald soll aber auch in Europa die Möglichkeit zur Installation von Android 14 und One UI 6.0 geschaffen werden. Spätestens dann könnt ihr auch teilnehmen.

Das ist alles neu in Android 14:

Wann ist Android 14 endlich fertig?

Unterdessen warten die Samsung-Fans auf die finale Version von Android 14 und One UI 6.0. Während Google und auch Xiaomi schon Updates veröffentlicht haben, testet Samsung noch. Gerade erste wurde die siebte Beta-Version für die Galaxy-S23-Smartphones veröffentlicht. Eigentlich hat man gedacht, dass die sechste Beta-Version der finalen Software entspricht. Lange kann es aber nicht mehr dauern. Wir werden euch informieren, wenn Samsung Android 14 endlich ausrollt.

