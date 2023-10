Yazio Login am PC: Wie geht das?

Yazio ist ein Abnehmprogramm, in dem ihr Mahlzeiten und Kalorien tracken könnt. Die Eingaben werden in der App auf dem Android-Smartphone oder iPhone gemacht. Wie sieht es aus, wenn man sich in seinen Account bei Yazio am PC einloggen will?

Manchmal hat man das Smartphone nicht zur Hand und will seine Mahlzeit tracken oder eine Information aus seinem Tagebuch ablesen. Am PC ist das aber nicht vorgesehen. Es gibt aber für Windows-Nutzer einen Umweg, wenn man Yazio auf Android installiert hat.

Yazio Login: So geht es unter Windows

Es gibt keinen Login von Yazio im Browser am PC oder Mac. So heißt es im Support-Bereich des App-Anbieters:

„Hinweis: Wir bieten zurzeit keine Web-Version und keine Varianten für Windows oder Mac an. YAZIO kann ausschließlich auf deinem Android- oder iOS-Gerät genutzt werden.“

Es ist also nur vorgesehen, seine Daten in der App auf dem Android- oder iOS-Gerät abzurufen und zu verwalten Hat man das Smartphone gerade nicht zur Hand, kann man lediglich einen Umweg über einen Android-Emulator am PC nehmen. Dabei handelt es sich um ein Programm, das eine Android-Oberfläche auf dem Windows-Rechner emuliert.

So kann man unter Windows auf den „Google Play Store“ zugreifen und die Yazio-App herunterladen. Dabei muss man sich mit seinem Google-Account einloggen, um die Daten von Yazio zu synchronisieren. Um auf die Daten auf verschiedenen Geräten zuzugreifen, sollte man einen Yazio-Account mit einer E-Mail-Adresse anlegen. Einen iOS-Emulator gibt es nicht, für iPhone-Nutzer ist das also keine Lösung.

Yazio Login am PC? Mit Android-Emulator geht das

Es gibt verschiedene Android-Emulatoren für Windows. Empfehlenswert sind vor allem Bluestacks und Andy. Eine Übersicht verschiedener Alternativen stellen wir euch hier vor:

Zudem erklären wir, wie man Bluestacks einrichtet und Android-Apps damit starten kann:

Yazio ist ein Ernährungsprogramm per App. Für alle Funktionen benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement, gratis lässt sich die Anwendung nur eingeschränkt nutzen. Man kann damit nicht nur Kalorien tracken, sondern auch Aktivitäten im Blick behalten. Für eigene Mahlzeiten kann man Rezepte anlegen, um diese besser verwalten zu können.

