Yazio: Welche Kosten gibt es & was gibt es kostenlos?

Yazio ist ein Abnehmprogramm, das es als App für Android und iOS gibt. Der Download der App ist kostenlos. Für bestimmte Features fallen aber Kosten an. Was kostet Yazio Pro und was kann man gratis nutzen?

Auf der Download-Seite der App (App für Android und iOS ansehen) findet man zwar einen Hinweis auf die Pro-Option, allerdings erfährt man hier nicht, welche Gebühren für das Abonnement anfallen. Erst wenn man auf die Features innerhalb der Anwendung zugreifen will, werden die Preise angezeigt. Das Abo lässt sich entweder in der App auf dem Android-Smartphone und iPhone oder im Browser abschließen (Yazio Pro im Browser ansehen).

Was kostet Yazio?

Im Support-Bereich erwähnt der Anbieter lediglich, dass es den Zugang zu Yazio Pro zu „Preisen ab unter 4,00 Euro pro Monat“ gibt und die Kosten bei „ca. 10 Cent“ am Tag liegen. Wie hoch sind die Yazio-Kosten genau?

Der Preis für das Yazio-Abo hängt davon ab, wann man in die App schaut und ob aktuell Aktionen laufen.

Zudem sind die Kosten davon abhängig, wie lange man das Pro-Abo abschließt. Je länger man dabei sein will, umso niedriger sind die Kosten pro Monat rechnerisch.

Das sind die Kosten für Yazio-Pro:

3 Monate: 10 Euro pro Monat

12 Monate: 119,96 Euro pro Monat

Aktionsweise oder für die erste Anmeldung gibt es den Yazio-Zugang oft günstiger. So kann man sich das 12-Monats-Abo etwa Anfang Oktober für 49,99 Euro (4,17 Euro pro Monat) sichern. Manchmal gibt es den Pro-Zugang auch 7 Tage lang gratis. Eine Kündigung ist notwendig, wenn man den Probe-Zugang nicht automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement übergehen lassen will. Wer das Abo-Angebot mit dem „X“-Button wegdrückt, bekommt den 12-Monats-Zugang sogar für 24,99 Euro (2,08 Euro pro Monat). Das Abo lässt sich per Apple Pay, Google Pay, PayPal, SEPA und Kreditkarte bezahlen.

Falls ihr Yazio nutzen wollt, sprecht eure Krankenkasse an. Laut App-Anbieter arbeitet man mit verschiedenen Krankenkassen in Deutschland zusammen, die die Kosten für Yazio ganz oder zumindest teilweise übernehmen. Aktuell wird in der Liste jedoch nur die BKK Werra-Meissner aufgeführt.

Kann man Yazio kostenlos nutzen?

Der Download der Yazio-App ist zunächst kostenlos (zum Download). Auch ohne einen kostenpflichtigen Account kann man auf verschiedene Funktionen zugreifen. Nach der Installation muss man zunächst einige Fragen beantworten. Anhand der Eingaben wird ein individueller Plan erstellt, der beim Abnehmen helfen soll. Ein Kundenkonto muss auch in der Gratis-Option angelegt werden. Danach werden einem verschiedene Abo-Optionen angezeigt. Mit dem „X“-Button oben in der App kann man die Angebote wegdrücken und kostenlos auf die Yazio-App zugreifen. Kostenlos kann man mit der Yazio-App Kalorien tracken und ein Ernährungstagebuch führen. Der Pro-Zugang liefert unter anderem den Zugriff auf verschiedene Ernährungspläne und Rezepte. Zudem wird Werbung ausgeblendet und es stehen erweiterte Daten und Analysen zur Verfügung. Wer die App mit seinem Fitness-Armband oder einer Smartwatch verbinden will, benötigt ebenfalls den kostenpflichtigen Abo-Zugang.

Die Preisangaben und Abo-Modelle von Yazio können jederzeit geändert werden.

