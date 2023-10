Samsung rüstet auf: Jedes Galaxy S24 wird viel besser

Samsung will seine Galaxy-S24-Smartphones im kommenden Jahr nicht nur früher auf den Markt bringen als die aktuellen Modelle in diesem Jahr, sondern laut neuesten Informationen allen Modellen ein erhebliches Display-Upgrade spendieren. Besonders das normale Galaxy S24 wird davon profitieren. Doch auch das S24 Plus und S24 Ultra gehen nicht leer aus.

In den letzten Jahren hat Samsung bei der S-Klasse teilweise riesige Unterschiede beim verbauten Display gemacht. Das Ultra-Modell hat immer die beste Ausstattung erhalten, während das Basismodell meist sehr stark eingeschränkt wurde. Alle Displays waren nicht schlecht, doch das Maximum hat Samsung nicht herausgeholt – dabei baut das Unternehmen für andere Hersteller die besten Smartphone-Displays auf dem Markt. Mit der Galaxy-S24-Serie soll sich das laut neuesten Informationen ändern.

Der bekannte Insider Ross Young sagt beispielsweise, dass alle S24-Modelle mit einem LTPO-Panel ausgestattet werden. Dieser spezielle Bildschirm erlaubt es, dass sich die Bildwiederholfrequenz dynamisch zwischen 1 und 120 Hz bewegt. Wenn statische Inhalte angezeigt werden, kann so viel Energie gespart werden. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die Laufzeit beim normalen Galaxy S24 wieder etwas steigt.

Das wars aber noch nicht, denn @Tech_Reve bestätigt nicht nur das LTPO-Panel für alle Galaxy-S24-Smartphones, sondern untermauert ein älteres Gerücht, wonach alle neuen Modelle eine Bildschirmhelligkeit von bis zu 2.500 Nits erreichen. Damit würden die Smartphones zu den hellsten auf dem Markt gehören und im Vergleich zu den Vorgängern mit maximal 1.750 Nits erheblich zulegen. Wie sich die höhere Helligkeit dann auf die Laufzeit auswirkt, wird man abwarten müssen.

Samsung verbaut unterschiedliche Prozessoren

Während Samsung die Displays angleichen will, damit es dabei keine Nachteile mehr zwischen den S24-Modellen gibt, wird bei den Prozessoren eine neue Baustelle aufgemacht. Die Galaxy-S23-Smartphones sind mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet. Alle Samsung-Kunden sind damit zufrieden. Mit den Galaxy-S24-Smartphones soll aber wieder unterschieden werden. Nicht zwischen Europa und den USA, sondern zwischen den Modellen. Das normale Galaxy S24 soll den Exynos 2400 erhalten. Das Galaxy S24 Ultra hingegen den Snapdragon 8 Gen 3, der erheblich schneller ist.

