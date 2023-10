Honor zeigt Samsung und Xiaomi, wie gut und günstig ein Smartphone sein kann

Smartphones gibt es wie Sand am Meer und die Auswahl wird immer größer. Samsung und Xiaomi bieten regelmäßig neue Modelle an und dominieren so den Markt. Honor hat nun ein Smartphone vorgestellt, das die Mittelklasse ordentlich aufrütteln könnte – zumindest dann, wenn es den Weg nach Deutschland findet.

Honor Play 8T mit riesigem Akku vorgestellt

Honor hat sich nach dem Verkauf durch Huawei zu einem der größten Smartphone-Hersteller hochgearbeitet. Besonders in China hat Honor viele Marktanteile gewonnen und so von der Schwäche Huaweis profitiert. Mit dem Play 8T hat das Unternehmen nun ein Mittelklasse-Handy vorgestellt, das ziemlich gut ausgestattet ist und für einen richtig guten Kurs verkauft wird.

Das Honor 8T Play besitzt ein 6,8-Zoll-FHD-Display, das mit 90 Hz arbeitet und bis zu 850 Nits hell werden kann. Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 6080 zum Einsatz, dem bis zu 12 GB RAM und immer 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich sogar per microSD-Karte aufstocken. Auf der Rückseite kommt eine 50-MP-Hauptkamera zum Einsatz. Diese wird von einem 2-MP-Tiefensensor unterstützt. Das Design der Kamera lässt aber deutlich mehr vermuten. Hier spielt Honor etwas mit den Erwartungen.

Rein vom Design könnte man eine viel umfangreichere Kamera erwarten. (Bildquelle: Honor)

Das Design tritt klassisch mit einem flachen Rahmen auf. An der Seite ist der Fingerabdrucksensor integriert und im Display die 8-MP-Frontkamera eingelassen. Honor verbaut im Play 8T zudem zwei Lautsprecher, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und Dual-SIM-Funktion.

Das Highlight ist sicher der 6.000-mAh-Akku, der in dem 199 Gramm schweren Smartphone verbaut ist. Die Ladegeschwindigkeit per Kabel soll bei 35 Watt liegen. Samsung kommt bei seinen Smartphones nur maximal auf 25 Watt in dieser Klasse. Als Betriebssystem kommt noch Android 13 zum Einsatz und von einer Update-Garantie hört man nichts.

Honor hat auch verrückte Ideen für Smartphones:

Honor Play 8T zunächst für China

Wie üblich hat Honor das Play 8T zunächst für China vorgestellt. Dort wird es zu Preisen von ab 1.099 Yuan verkauft. Das entspricht aktuell etwa 143 Euro. Dafür bekommt man wirklich sehr viel Hardware und ein schickes Design. Ob und wann das Smartphone nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

