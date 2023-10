iPhone: Ladezyklen auslesen – hier findet man die Angabe

Der Akku gehört zu der Schwachstelle vieler Smartphones. Je häufiger die Batterie geladen wurde, umso kürzer wird die Lebensdauer. Unter iOS könnt ihr die Ladezyklen auslesen, um zu erfahren, wie oft das iPhone bereits aufgeladen wurde.

iOS Facts

Lange Zeit konnte man die durchgeführten Ladevorgänge nur mit zusätzlichen Apps sehen, inzwischen hat Apple die Information aber direkt in die iOS-Einstellungen gepackt.

iPhone: Ladezyklen sehen – wie oft wurde der Akku geladen?

Ein „Ladezyklus“ gibt die Aufladung der Batterie von 0 Prozent bis 100 Prozent an. Der Vorgang muss nicht an einem Stück erfolgen. Eine Aufladung von 50 auf 100 Prozent entspricht also einem halben Ladezyklus. Mit der Information über die durchlebten Ladezyklen kann man Informationen über den Zustand der iPhone-Batterie erhalten. Das hilft zum Beispiel einzuschätzen, ob man den Akku austauschen lassen sollte.

Um genaue Daten über die Anzahl der durchgeführten Ladevorgänge zu erhalten, muss die Erfassung der Analyse-Daten für das Gerät aktiviert sein. Erst ab dem Zeitpunkt werden die entsprechenden Daten getrackt. So nehmt ihr die Einstellung vor:

Steuert die Einstellungen-App eures iPhones an. Wählt den Bereich „Datenschutz“ aus. Scrollt nach unten und ruft das Menü für „Analyse & Verbesserungen“ auf. Aktiviert hier die Option „iPhone-Analyse teilen“. Wartet 24 Stunden. Danach sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Ladevorgänge zu zählen.

iPhone: Ladezyklen auslesen – so geht es

Ab dem nächsten Tag könnt ihr die Informationen zum Batteriestatus dann einsehen. Geht dabei so vor:

Öffnet die Einstellungen-App. Steuert wieder den Bereich „Datenschutz“ an. Wählt das Menü „Analyse & Verbesserungen“ aus. Hier findet ihr jetzt den Bereich „Analysedaten“. Im nächsten Fenster seht ihr eine Reihe von Dateien. Scrollt nach ganz unten, bis ihr in der Liste den Bereich mit den Inhalten findet, die mit „log-aggregated“ anfangen. Dazu ist jede Datei mit einem Datum versehen. Öffnet die Datei mit der aktuellen Angabe. Es wird ein langer, unübersichtlicher Wust an Einträgen angezeigt. Kopiert einfach den gesamten Inhalt. Fügt ihn dann in die Notizen-App auf dem iPhone ein oder lasst euch den Inhalt per E-Mail über die „Teilen“-Funktion zuschicken. In dem langen Text sucht ihr nach dem Eintrag „batterycyclecount“. Im Ergebnis wird eine Zahl angezeigt. Diese steht für die Anzahl der bisher durchgeführten Ladezyklen an diesem iPhone.

Apple gibt an, dass die Kapazität bei iPhone-Akkus nach 400 bis 500 ganzen Ladezyklen noch bei rund 80 Prozent liegen sollte. Spätestens ab 1000 Zyklen sollte man überlegen, das Gerät oder den Akku auszutauschen.

Ladezyklen auslesen am Computer

Alternativ kann man die Anzahl der Zyklen auch mit der zusätzlichen Software iBackupBot erfahren. Ist das Programm installiert, schließt man das iPhone per Kabel an den Rechner an. Wird das iPhone erkannt, findet man rechts einige Angaben zum Gerät. Folgt dem Button „More Information“. Hier findet man einige Angaben zum Geräte-Akku, unter „CycleCount“ ist die Anzahl der Ladezyklen sichtbar. Daneben kann man bei „DesignCapacity“ auch die originale Kapazität des Akkus erfahren, die von Apple vorgesehen wurde sowie bei „FullChargeCapacity“ die tatsächliche Maximalkapazität des Geräts.

Mit diesen Tipps verlängert ihr die Lebensdauer der Batterie:

Die aktuelle Kapazität der iPhone-Batterie kann man in den iPhone-Einstellungen finden:

Dafür ruft man die Einstellungen-App des iOS-Geräts auf. Steuert den Bereich „Batterie“ an. Hier findet ihr das Menü „Batteriezustand“. Bei „Maximale Kapazität“ seht ihr, wie leistungsfähig der iPhone-Akku noch ist.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.