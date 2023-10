Apple bringt es zu Ende: Hilfe für iPhone-Nutzer unterwegs

Seit einigen Wochen befindet sich mit iOS 17.1 das erste größere Service-Update für iOS 17 bei Apple in der Entwicklung. Selbige gilt nun mit der Bereitstellung des sogenannten „Release Candidate“ als abgeschlossen. iPhone-Nutzer warten sehnlichst auf eine Fehlerbehebung, die Apple kurz vor Schluss noch in iOS 17.1 integriert.

Die Entwicklung von iOS 17.1 gilt als beendet, schließlich verteilt Apple jetzt den „Release Candidate“ an die Entwickler. Es handelt sich dabei quasi um die Version, die „normale“ Anwender bald herunterladen und installieren können.

iOS 17.1: Apple behebet Display-Probleme beim iPhone 15 und Co.

Höchstwahrscheinlich am 24. Oktober will Apple das erste größere Service-Update für iOS 17 veröffentlichen und iPhone-Nutzern zur Verfügung stellen.

Die erhalten dann eine Reihe neuer Features, die teils schon für iOS 17 versprochen wurde. Beispielsweise AirDrop übers Internet oder auch die Unterstützung für NameDrop auf der Apple Watch. Behoben wird aber auch eine Vielzahl von Fehlern. Vor allem ein Ärgernis, welches erst kürzlich in den Fokus rückte, soll damit dann der Vergangenheit angehören.

iOS 17 wurde ursprünglich im September veröffentlicht:

So berichteten einige Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones 15 über eingebrannte Bildschirmelemente auf den Displays ihres Apple-Handys. Die Befürchtung eines Hardware-Fehlers lag im Raum. Dem ist glücklicherweise aber nicht so, denn Apple verspricht mit dem Update auf iOS 17.1 kurzerhand die Behebung dieses Fehlers (Quelle: MacRumors).

Apple selbst erwähnt im Begleitschreiben zu iOS 17.1 übrigens mit keinem Wort das iPhone 15. Zusammenhängen könnte dies mit der Tatsache, dass das Problem wohl nicht allein auf das neueste Apple-Smartphone beschränkt ist. Auch Besitzer eines iPhone 13 Pro oder gar iPhone 12 Pro meldeten sich vereinzelt zu Wort.

iPadOS 17.1 Voraussetzung für neuen Apple Pencil

Doch nicht allein iOS 17.1 befindet sich in den Startlöchern. Auch die „Release Candidates“ von iPadOS 17, watchOS 10.1, macOS Sonoma 14.1 und tvOS 17.1 stehen für Entwickler bereit.

Alles zum neuen Apple Pencil:

Erwähnenswert: In iPadOS 17.1 wird fortan der neue, erst kürzlich vorgestellte Apple Pencil mit USB-C-Anschluss fürs iPad unterstützt. Apple versprach, diesen Anfang November in den Verkauf zu bringen. Wer diesen dann verwenden möchte, muss so oder so zwangsweise auf iPadOS 17.1 aktualisieren.