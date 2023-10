Apple überrascht iPad-Nutzer: Sparfüchse können sich freuen

Wer ein iPad sein Eigen nennt und Interesse für den Apple Pencil hegt, für den hat Apple jetzt eine preisgünstigere Alternative im Angebot. Etwas überraschend stellt der iPhone-Hersteller nämlich einen neuen Eingabestift fürs iPad vor. Doch was kann der Stift, was kann er nicht und wie viel kostet er eigentlich?

Wem der Apple Pencil der 1. und 2. Generation zu teuer ist, der sollte sich jetzt den neuen Apple Pencil mit USB-C-Anschluss anschauen. Diesen hat Apple nun überraschend vorgestellt, auf neue iPads aber müssen Kundinnen und Kunden noch weiter warten (Quelle: Apple).

Preiswerterer Apple Pencil vorgestellt: Für alle iPads mit USB-C-Anschluss

Der neue Apple Pencil mit USB-C. (Bildquelle: Apple)

Äußerlich schaut der neue Stift dem Apple Pencil der 2. Generation sehr ähnlich. Allerdings verbirgt der neue Stift einen echten USB-Anschluss hinter einer aufschiebbaren Kappe. Somit kann der neue Stift mit allen iPad-Modellen mit USB-C Anschluss verwendet werden. Konkret sind dies:

iPad (10. Generation)

iPad Air (4. und 5. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (1., 2., 3. und 4. Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (3., 4., 5. und 6. Generation)

iPad mini (6. Generation)

Erwähnenswert: Beim iPad der 10. Generation fällt mit dem neuen Stift dann auch die Notwendigkeit des Adapters weg. Das günstigere iPad unterstützte bisher ja nur den Apple Pencil der 1. Generation.

Hinter dieser Kappe verbirgt sich der eigentliche Anschluss. (Bildquelle: Apple)

Wie auch der Apple Pencil der 2. Generation kann der neue Stift magnetisch am iPad gehalten werden. In dem Fall wird er dann aber nicht geladen, sondern geht automatisch in den Ruhezustand über, um den Akku zu schonen.

Funktional ähnelt der Apple Pencil mit USB-C-Anschluss seinen beiden Vorgängern, doch es gibt auch gravierende Unterschiede. So ist der neue Stift leider nicht mehr drucksensitiv. Auch fehlt die Doppeltipp-Geste der 2. Generation. Immerhin unterstützt er die Schwebefunktion auf neuen Modellen des iPad Pro.

Mit iPadOS 17 kann sich der neue Stift so richtig austoben:

Preis und Verfügbarkeit

Apple verkauft den neuen Stift hierzulande ab Anfang November für 95 Euro. Bildungskunden zahlen 10 Euro weniger. Zum Vergleich: Für den Apple Pencil der 2. Generation werden 149 Euro fällig. Auf dem Papier also ein gehöriger Preisvorteil.

Doch Sparfüchse sollten noch warten. Der Apple Pencil der 2. Generation ist im freien Markt nämlich bereits für unter 120 Euro zu haben (bei Amazon ansehen). Auch der neue Stift mit USB-C dürfte mit der Zeit weitaus günstiger im Handel verkauft werden und die UVP von 95 Euro bald unterbieten. Wer sparen will, sollte deshalb noch abwarten und lieber nicht direkt bei Apple zum Verkaufsstart zugreifen.