iPhone 15 verkauft sich schlecht: Apple-Chef Tim Cook hat eine Idee

In China bleiben die Verkaufszahlen des neuen iPhone 15 hinter den Erwartungen zurück. Damit das nicht so bleibt, hat sich Apple-Chef Tim Cook jetzt persönlich auf die Reise gemacht. In China besuchte er überraschend einen Apple Store, um einem Gaming-Event beizuwohnen.

iPhone 15 schwächelt: Tim Cook reist nach China

In China ist die neue iPhone-Generation bislang auf wenig Begeisterung gestoßen. Analysten zufolge sind die Verkäufe des iPhone 15 in den ersten Tagen um 4,5 Prozent im Vergleich zum iPhone 14 zurückgegangen. China gilt als einer der wichtigsten Absatzmärkte für Apple.

Um die Verkäufe etwas anzukurbeln und Apple wieder stärker ins Bewusstsein der Chinesen zu rücken, hat sich Tim Cook nun überraschend auf den Weg gemacht. Bei einem Gaming-Event in einem Apple Store im Südwesten Chinas war der CEO des Konzerns zu Gast, um dort auch selbst das Handyspiel „Honor of Kings“ zu spielen. Dabei habe er eine „überwältigende Energie“ gespürt, erklärte Cook im chinesischen Netzwerk Weibo. Das Spiel sei zu einem „globalen Phänomen im App Store“ geworden.

Mit dem Besuch eines Apple Stores ist es für Cook nicht getan. Im Rahmen der PR-Aktion wird er auch an Schulen und Universitäten zu Gast sein, um dort offiziell für IT-Ausbildungen zu werben (Quelle: CNBC). Ein Großteil der iPhone-Produktion findet in China statt, nur ein einstelliger Prozentsatz wird in Indien hergestellt.

Lohnt sich das iPhone 15?

China weitet iPhone-Verbot aus

Ob Tim Cook auf seiner PR-Reise auch Vertreter der chinesischen Regierung treffen wird, ist nicht bekannt. Zuletzt hatte China den Druck auf Apple erhöht und den Einsatz von iPhones in staatlich unterstützten Agenturen und Unternehmen verboten. In den Regierungsbehörden des Landes dürfen Apple-Handys schon länger nicht mehr benutzt werden.

Die Konkurrenz hat derweil ehrgeizige Pläne. Der chinesische Hersteller Huawei will seinen Smartphone-Absatz bis 2024 verdoppeln, nachdem die zuletzt veröffentlichten Smartphones in China überraschend gut angekommen sind.

