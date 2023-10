China-Hersteller knöpft sich das iPhone 15 Pro vor – und trifft einen wunden Punkt

Immer wenn Apple neue iPhones vorstellt, nutzen andere Unternehmen die Gelegenheit, um sich über darüber lustig zu machen. Dieses Mal hat der Honor-CEO einen Vorwurf geäußert, der gar nicht so weit weg von der Wahrheit ist. An den unglaublichen Verkaufszahlen des iPhone 15 Pro wird diese Aussage aber wohl nichts ändern.

Honor-Chef macht sich über das iPhone 15 Pro lustig

Google hat sich in letzter Zeit mit mehreren Videos über das iPhone 15 lustig gemacht, da es so wenige Innovationen mitbringt. Genau in die gleiche Kerbe schlägt der Honor-CEO Zhao Ming. In einem Interview mit chinesischen Medien wurde er nach seiner Meinung zu den neuen iPhones gefragt. Demnach habe er das iPhone 15 Pro ausprobiert und keinen Unterschied zum iPhone 14 Pro festgestellt. Es handle sich im Grunde „um die gleichen Smartphones“ (Quelle: HuaweiCentral).

Die neuen iPhones bringen keine überraschenden Neuerungen mit. Weiterhin sagt Ming, dass „Apple keine Ahnung von den Trends und Ideen der Branche hat, um die Entwicklung und Weiterentwicklung in die Zukunft zu lenken“. Harte Worte von dem Chef des Konkurrenten, der zu den größten Smartphone-Herstellern in China gehört.

Apple dürften die harten Worte egal sein. Die Verkaufszahlen der neuen iPhone-15-Modelle dürften die von Honor weit übertreffen. Apple ist aktuell der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und könnte Samsung als Marktführer mit den neuen Handys gefährlich nah kommen. Laut den Kundinnen und Kunden braucht es also keine Revolution, um Smartphones zu verkaufen.

So vermarktet Apple die Innovationen das iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

Honor will weiter Gas geben

Honor kann nach der Abspaltung von Huawei auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das Unternehmen hat sich zu einem der größten Smartphone-Hersteller in China gemausert und versucht auch international Erfolge zu erringen. Die Honor-Smartphones bieten oft ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kommen mit guten Kameras und einem besonderen Design. Zuletzt wurde mit dem Magic Vs2 ein bezahlbares Falt-Handy vorstellt, das aber mit einem veralteten Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet ist.

