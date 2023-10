Xiaomi 14 (Pro): China-Hersteller hat es mit neuen Top-Handys plötzlich eilig

Xiaomi könnte es in diesem Jahr mit den neuen High-End-Smartphones der 14er-Serie sehr eilig haben. Ein Insider hat nun nämlich ein konkretes Datum verraten, das eine deutlich frühere Präsentation als im vergangenen Jahr mit der 13er-Serie verspricht. Das könnte auch folgen für deutsche Kunden haben.

Xiaomi 14 (Pro) steht vor der Tür

Xiaomi hat die aktuellen Top-Smartphones 13 und 13 Pro (Test) in China Mitte Dezember 2022 vorgestellt. In diesem Jahr soll die Vorstellung laut einem Insider deutlich früher und schon Ende Oktober 2023 stattfinden. Angeblich im Rahmen des „Qualcomm Snapdragon Summit“, der zwischen dem 24. und 26. Oktober 2023 stattfindet, oder einen Tag danach, am 27. Oktober 2023. Grund dafür soll der neue Snapdragon 8 Gen 3 sein, der genau zu dieser Zeit enthüllt und dort als erstes zum Einsatz kommen wird (Quelle: ITHome).

Sollte sich das Datum wirklich bestätigen, hätte Xiaomi die Vorstellung der 14er-Serie im Vergleich zur 13er-Serie in China um sechs Wochen vorgezogen. Gut möglich, dass das eine Reaktion auf das iPhone 15 (Pro) von Apple ist, das sich gut verkauft. Vielleicht möchte Xiaomi seinen Kundinnen und Kunden direkt eine Alternative anbieten.

Doch auch im Hinblick auf Samsung wäre dieser Schritt wichtig. Der südkoreanische Hersteller soll die Galaxy-S24-Modelle angeblich schon früher vorstellen. Da soll es im Januar und nicht erst im Februar 2024 losgehen. Hier könnte sich Xiaomi also auch einen Vorsprung erarbeiten.

Xiaomi hat gerade erst das 13T Pro in Deutschland vorgestellt:

Wichtig auch für Deutschland

Eine baldige Präsentation in China würde entsprechend auch eine schnellere Vorstellung in Deutschland bedeuten. Xiaomi stellt seine Handys im Heimatland immer einige Monate früher vor, bevor diese international auf den Markt kommen. Das 13, 13 Pro und 13 Lite wurden hierzulande im Februar 2023 enthüllt. Entsprechend könnte Xiaomi sich mit Samsung im Januar 2024 ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Das alles sind aktuell aber nur Spekulationen. Erst wenn Xiaomi ein Datum für die Präsentation der neuen 14er-Smartphones offiziell ankündigt, wissen wir mehr.

