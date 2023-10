Apple zieht den Stecker: MacBook-Ära geht zu Ende

Es kommt nicht häufig vor, dass Apple einen Fehlschlag verbuchen muss. Bei einem besonderen MacBook zieht der US-Konzern jetzt aber den Stecker. Die Gründe für den Misserfolg sind vielfältig – und liegen nicht zuletzt bei Apple selbst.

Apple Facts

Wer Apple kennt, der weiß: Neue Features werden nicht in einem Nebensatz angekündigt. Stattdessen inszeniert der Kult-Hersteller ein großes Spektakel und brüstet sich mit Superlativen. Bei der Einführung des MacBook Pro mit Touch Bar war das 2016 genauso. Die berührungsempfindliche OLED-Leiste sollte ein ganz neues Benutzererlebnis bieten. Umso bemerkenswerter, wie sang- und klanglos Apple das MacBook Pro mit Touch Bar jetzt einstellt.

Apple nimmt MacBook Pro mit Touch Bar aus dem Verkauf

Das Ende kam im Zuge des „Scary Fast“-Events. Dort kündigte Apple die neue M3-Generation an Prozessoren an, die ab sofort in den MacBook Pros (14 und 16 Zoll) sowie iMac 24 Zoll zu finden sind.

Vom Sprung auf die M3-Chips ausgenommen: das MacBook Pro mit Touch Bar. Das besondere 13-Zoll-Notebook verbleibt nicht nur auf dem M2-Prozessor, Apple nimmt es auch aus dem Verkauf. An seine Stelle kommt nun das MacBook Pro mit 14-Zoll-Display. Das ist nun erstmals in einer Standard-Variante mit M3-Chip erhältlich. Bisher war das Notebook nur mit den teureren M2 Pro oder M2 Max zu kaufen.

Das MacBook Air mit 15 Zoll hat auch keine Touch Bar:

MacBook Air M2 (15 Zoll) – Apples Vorstellung

MacBook Pro 14 ist Ersatz – und erheblich teurer

Wermutstropfen am neuen MacBook-Pro-Lineup: Das Einsteiger-MacBook-Pro mit 14 Zoll ist erheblich teurer als das alte 13er mit Touch Bar. 400 Euro müssen Käufer nun mindestens draufzahlen, erhalten dafür aber auch mehr SSD-Speicher, einen schnelleren Chip, ein neues Design, 120-Hz-Display und vieles mehr.