Nur 2,50 Euro auf Steam: PC-Spieler stürmen 5 Jahre alte Koop-Action

Ein Mega-Rabatt verhilft dem mittlerweile fünf Jahre altem Action-Adventure Strange Brigade auf Steam gerade zu starker Aufmerksamkeit. Angelockt durch einen echten Schleuderpreis, verfrachten die PC-Spieler das Koop-Game gerade in Massen in ihre digitalen Einkaufskörbe und bescheren ihm damit einen neuartigen Spieleransturm.

Koop-Action wird zum späten Steam-Hit

Das Action-Adventure Strange Brigade zieht schon seit August 2018 seine Runden auf Steam, konnte aber nie so richtig durchstarten. Denn selbst zum Release hat das Koop-Game damals nur knappe 2.000 Spielende versammeln können.

Schaut man jetzt in die Spielerzahlen, ist ein nie dagewesener Ansturm zu beobachten. In Spitzenzeiten tummeln sich aktuell bis zu 22.000 Steam-Spieler im Game. (Quelle: SteamDB) Was ist der Grund für den späten Erfolg?

Ein neuer und unschlagbarer Tiefpreis, der das sonst 49,99 Euro kostende Spiel auf schlappe 2,50 Euro reduziert. Da warten die PC-Spieler offenbar nicht lange und schlagen einfach zu.

Ist Strange Brigade was für euch?

Im Spiel zieht ihr vorzugsweise im Online-Koop von bis zu vier Spielern los, um als die namensgebende Strange Brigade die Welt vor mumifizierten Monstern zu schützen. Ein Einzelspieler-Modus ist aber auch vorhanden. Wählt für euer Abenteuer aus vier vorgefertigen Helden.

Das Action-Adventure schickt euch auf eine Kampagne durch Ausgrabungsstätten, Pyramiden und Höhlen im Ägypten der 30er-Jahre, wo es jede Menge Gegner mit verschiedenen Schusswaffen oder durch den cleveren Einsatz von Fallen auszuschalten gilt. Löst zusätzlich Rätsel in Ruinen und entdeckt verborgene Schätze.

Wenn ihr nun auch beim Mega-Rabatt von 95 Prozent zuschlagen wollt, könnt ihr euch Strange Brigade auf Steam noch bis zum 1. November 2023 zum Schleuderpreis sichern.

