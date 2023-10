Xbox-Bestseller: Survival-Abenteuer noch für kurze Zeit um 20 Euro reduziert

9 Jahre nach seinem Early-Access-Launch erlebt ein beliebtes Unterwasser-Survival-Spiel im Xbox-Store momentan ein echtes Comeback. Mit einem 20-Euro-Rabatt taucht Subnautica wieder in den Bestseller-Charts auf.

Xbox Series X Facts

Der ursprüngliche Early-Access-Release von Subnautica ist mittlerweile bereits 9 Jahre her, trotzdem hat das Tiefseetaucher-Spiel nichts von seiner Faszination eingebüßt. Im Xbox-Store kann sich das Survival-Highlight jetzt sogar wieder in die Charts kämpfen, denn ein massiver Rabatt lädt die Spieler zum Eintauchen in die spannende, aber gefährliche Unterwasserwelt ein.

Survival-Hit Subnautica günstig im Xbox-Store erhältlich

In Subnautica landet ihr auf einem Ozeanplaneten und müsst euch in der widrigen, sauerstoffarmen Umgebung zurechtfinden. Aus eurer Rettungskapsel heraus müsst ihr wichtige Ressourcen sammeln, um zu überleben und Unterwasserbasen errichten zu können. Doch die außerirdische Tiefsee wimmelt nur so vor Lebewesen und einige von ihnen stellen euch vor große Herausforderungen, während ihr den riesigen Ozean erforscht und seinen Geheimnissen auf die Spur kommt.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Subnautica an:

Subnautica – Gameplay Trailer

Subnautica könnt ihr euch derzeit im Xbox-Store für 9,89 Euro statt 29,99 Euro sichern – somit spart ihr bei Survival-Spiel also satte 67 Prozent. Das Angebot könnt ihr euch noch bis zum 31. Oktober schnappen.

Xbox-Bestseller: Survival-Highlight schafft es in die Top 5

Mit dem beachtlichen Rabatt schwimmt Subnautica erfolgreich in die Bestseller-Liste der Xbox – aktuell landet der Survival-Hit auf Platz 6, einen Platz hinter Hogwarts Legacy. Auf Platz 1 findet sich Alice: Madness Returns, während EA Sports FC 24 auf Rang 2 und Assassin’s Creed Mirage auf Rang 3 stehen. Neu-Erscheinung Alan Wake 2 ergattert derweil den vierten Platz. (Quelle: Xbox)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 9 besten Features der PS5 und Xbox Series X:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.