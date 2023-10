Erfüllt Nintendo den Traum von DS-Spielern? Neues Patent sorgt für Spekulationen

Nintendo hat in der Vergangenheit mehrere Patente eingereicht, die am Ende nie realisiert wurden. Nun ist eines aufgetaucht, das ein Gerät zeigt, das geteilt werden kann. Dieses sorgt bei Spielern für Aufmerksamkeit und es wird fleißig spekuliert.

Nintendo: Neue Entwicklung oder Reise in die Vergangenheit?

In den sozialen Medien macht derzeit ein Patent von Nintendo die Runde. Darin beschrieben wird eine Handheld-Konsole mit gleich mehreren praktischen Features.

Zum einen bietet das 3DS-ähnliche Gerät mehrere Bildschirme, des Weiteren kann man es in der Mitte teilen, um drahtlos mit zwei Spielern spielen zu können. Klappt man das Gerät zusammen, verfügt es laut einer Zeichnung über einen Touchscreen auf der Außenseite, der eine Interaktion im geschlossenen Zustand ermöglicht (Quelle: GameRant).

Da das Gerät offensichtlich dem DS stark ähnelt, werden bei Reddit Ideen ausgetauscht. Fans fänden die Idee großartig, wenn das Gerät einen riesigen Katalog von Nintendo-Konsolenspielen und Handheld-Spielen vereinen könnte (Quelle: galgor_ bei Reddit).

Das Patent wirft aber auch Fragen auf. Schließlich passt es nicht in Nintendos vermutete Hardware-Pläne. Bei dem Gerät scheint es sich um ein reines Handheld-Gerät zu handeln, was angesichts des Erfolgs des Hybridmodells der aktuellen Switch überraschend ist. Daher bleibt fraglich, ob Nintendo diese Patentidee auch wirklich in die Tat umsetzt – oder ob das Konzept am Ende doch nur wieder in einer Schreibtischschublade versauert.

Was wissen wir über die Switch 2?

Dass sich die Switch 2 in der Entwicklung befindet, ist ein offenes Geheimnis. Offizielle Fakten dazu gibt es noch nicht, einige Funde und Ankündigungen von Nintendo regen allerdings die Vorstellungskraft an.

Berichte über einen Switch-Nachfolger, der angeblich hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom präsentiert wurde, haben die Spekulationen über die nächste Nintendo-Konsole im Internet befeuert. Ein Patent soll das Design der Switch 2 zeigen und es gibt bereits Informationen über den mutmaßlichen Preis. Nintendo verspricht zudem einen reibungslosen Übergang zum neuen Gerät.