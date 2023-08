Besser als die Wii: Nintendo Switch stellt neuen Megarekord auf

Die Nintendo Switch ist eine der erfolgreichsten Nintendo-Konsolen aller Zeiten. Nur der Wii konnte die Hybridkonsole bisher nicht das Wasser reichen. Doch diese Tage scheinen nun gezählt.

Nintendo Switch Facts

Nintendo Switch schlägt Wii – schon wieder

Die Switch verzeichnet weltweit mittlerweile (Stand Juni 2023) über 129 Millionen verkaufte Einheiten. Die Wii hingegen nur 101 Millionen. Den weltweiten Nintendo-Rekord der Wii hat die Switch bereits Ende 2021 geknackt. Nun zieht aber auch die USA mit.

Nach sechs erfolgreichen Jahren überholt die Nintendo Switch die Wii nun auch in den USA und stellt damit einen neuen Nintendo-Rekord auf. Bisher galt die Wii noch als Nintendos meistverkaufte Heimkonsole. Nun hat die Switch ihren Vorgänger aber mit knapp 49 Millionen verkauften Einheiten überholt.

Interessant ist, dass die US-Verkaufszahlen der Switch nun nur noch eine Million verkaufte Einheiten von der Xbox 360 und fünf Millionen von der PlayStation 2 entfernt sind. Je nachdem wann Nintendo den sagenumwobenen Nachfolger der Switch auf den Markt bringt, hat die Konsole also noch etwas Zeit, sich den ersten Platz auf dem Siegertreppchen zu ergattern. (Quelle: IGN)

Zumindest wenn noch das eine oder andere Kassenschlager-Spiel veröffentlicht wird. Immerhin kommt der große Erfolg der Switch vor allem von seinen Spielen. Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey und auch die letzten Zelda-Spiele, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom waren nur einige der großen Hits der Konsole, die Spieler und Spielerinnen überzeugt haben, sich eine Switch zuzulegen.

Nintendo Switch: Das erwartet Besitzer noch im Jahr 2023 und 2024

Was die Zukunft der Switch angeht, ist noch nicht viel bekannt. Mit Super Mario Bros. Wonder erscheint dieses Jahr immerhin noch ein heiß erwartetes 2D-Mario-Spiel.

Einen ersten Trailer zum abgedrehten Plattformer könnt ihr euch hier anschauen:

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Direct

Abgesehen davon gibt es aber kaum weitere Ankündigungen in dieser Größenordnung. Metroid Prime 4 lässt immer noch auf sich warten und auch ein neuer Ableger zu Professor Layton steht auf dem Plan. Darüber hinaus sieht es aber karg aus für Switch-Besitzer.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Switch sich noch zur erfolgreichsten Konsole in den USA hochkämpfen kann oder ob es bei Bronze oder Silber bleibt.