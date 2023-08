Microsoft gibt auf: Kontroverse Xbox-Funktion ist endgültig tot

Mit dem bevorstehenden Launch von Starfield blicken Xbox-Fans in eine rosige Zukunft. Zur gleichen Zeit trägt Microsoft jetzt eine der umstrittensten Konsolen-Funktionen der Konzern-Geschichte zu Grabe. Und das bereits zum zweiten Mal.

Microsoft killt Kinect ein zweites Mal

Es gab eine Zeit, in der Microsoft ganz verrückt nach Bewegungssteuerung war. Der Tech-Riese war sich seiner Sache so sicher, dass die Kinect-Kamera und das Mikrofon im Jahr 2013 ein fester Bestandteil der brandneuen Xbox One wurde. Mit dieser Begeisterung ist jetzt ganz offiziell Schluss. Microsoft trägt Kinect zu Grabe – und das sogar schon zum zweiten Mal.

In einem Blog-Post erklärt Microsoft, dass die Produktion des Azure Kinect Entwickler Kits eingestellt wird. Diese neue Version des Produkts war im Jahr 2019 auf den Markt gekommen, nachdem Microsoft die originale Kinect-Kamera zwei Jahre zuvor für Tod erklärt hatte.

Der Xbox-Hersteller führt weiter aus, dass Kinect nicht nur zum Zocken ohne Controller benutzt werden konnte. Die Technologie habe auch dazu beigetragen, Microsofts Mixed-Reality-Brille, die HoloLens, weiterzuentwickeln. Jetzt soll die Technologie der 3D-Kamera von diversen Partnern des Tech-Unternehmens weiterverfolgt werden.

Mit Kinect Star Wars konntet ihr sogar zum Jedi-Ritter werden. Zumindest theoretisch:

Kinect Star Wars: Launch Trailer

Xbox-Zubehör: Was war mit Kinect möglich?

Kinect erschien ursprünglich im Jahr 2010 als Zubehör für die Xbox 360. Es handelt sich um eine Kamera, die eure Position in einem Raum sowie Gesten und Bewegungen erkennen kann. Dank eines Mikrofons lassen sich bestimmte Spiele auch mit der Stimme kontrollieren.

Auch wenn die Technologie an sich beeindruckend ist, konnte sie nur wenige Gamer beeindrucken. Wenige Monate nachdem Microsoft Kinect für die Xbox One angekündigt hatte, ruderte das Unternehmen zurück und veröffentlichte eine neue Variante der Konsole: Ohne Kinect und dafür billiger.