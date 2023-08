Starfield-Screenshot mit Photoshop manipuliert – Fans rasten aus

Der Hype um Bethesdas Mega-RPG Starfield erreicht neue Höhen, mit großen Wellen an Leaks, dubiosen Videos auf YouTube und einer umfangreichen Berichterstattung über das Spiel. Immerhin erscheinen die ersten Reviews bereits in zwei Tagen, am 31. August 2023. Eine Gaming-Seite hat es sich jetzt aber mit den Fans verscherzt – und das aus gutem Grund.

Starfield Facts

Starfield: Gaming-Seite postet Screenshot mit hässlichem Bug, aber es ist ein Fake

Im ersten großen Starfield-Leak behauptete ein Tester, das Spiel sei in den ersten 15 Stunden nahezu fehlerfrei – eine Kuriosität für Bethesda, die mit ihren Sandbox-Spielen durchaus stets für den ein oder anderen lustigen Bug sorgten. Mittlerweile haben auch andere Leaker bestätigt, dass Starfield extrem flüssig läuft und kaum Bugs hat. Digital Foundry durfte sogar offiziell das Embargo brechen und erklären, dass ihre Testversion flüssig läuft und keinerlei Performance-Probleme aufweist.

Das Fehlen von Bugs im Spiel hat eine Gaming-Seite jetzt dazu gebracht, einen Artikel zu veröffentlichen, dessen Teaser-Bild einen Screenshot von Starfield zeigt. Allerdings wurde eben der per Photoshop verändert, sodass der NPC im Bild ausgesprochen hässlich aussieht (Quelle: Inside Gaming). Während im Artikel darauf eingegangen wird, wie wenige Bugs in Starfield zu finden seien, reagieren die Fans auf Reddit wütend:

„Wow, das ist echt ziemlich kacke und verantwortungslos von dem Autor. Ich folge diesem Spiel nicht viel, weil ich eine PS5 habe, und ich habe dieses komische Bild gesehen und dachte, wow, dieses Spiel sieht wie Mist aus. Zum Glück habe ich mir die Kommentare angesehen.“ (Quelle: BillDino auf Reddit)

In dem gesamten Inside-Gaming-Artikel wird nicht erwähnt, dass es sich bei dem Teaser um ein überarbeitetes Bild handelt. Es ist demnach ziemlich verständlich, dass Fans unglücklich über diesen Umgang mit Starfield sind: Ein offizielles Bild des Spiels ohne Kommentar zu verändern, grenzt ja beinahe an eine Falschaussage. Noch dazu sieht man einzig das Bild, ehe man überhaupt auf den Artikel klickt.

Falls ihr Starfield über den Game Pass spielen möchtet, könnt ihr mit diesem Upgrade schon 5 Tage vor Release beginnen:

Starfield (Premium-Edition Upgrade) [Xbox Series S|X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2023 10:50 Uhr

Zum Glück ist das ganze Theater am 31. August 2023 vorbei. An diesem Tag nämlich werden weltweit Reviews erscheinen, und kurz darauf startet auch schon der Early Access von Starfield. Ab da an wird jeder selbst erfahren können, wie viele oder wie wenige Bugs es in Starfield gibt.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series und für den PC.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.