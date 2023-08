Mercedes geschlagen: Langzeit-Rivale holt sich den Thron

Geht es um die besten Autos Deutschlands, können die Gemüter von PS-Fans schon mal höher schlagen. Jeder und jede hat schließlich ihren eigenen Favoriten. Objektiv betrachtet gibt es jetzt aber einen Führungswechsel: Nach Jahren muss Mercedes den Thron räumen.

Mobility Facts

Audi triumphiert bei Kunden: Mercedes scheitert am Jahressieg

Audi ist in Deutschland die beliebteste Automarke weltweit. Zu diesem Ergebnis kommen die Meinungsforscher von YouGov auf Grundlage ihres jährlichen Brand-Indexes. Damit stehen die Ingolstädter zum ersten Mal an der Spitze bei den deutschen Verbrauchern. In den Vorjahren 2021 und 2022 reichte es nur für Platz 2 hinter Mercedes.

Während Audi mit einem Brandscore von 23,5 Punkten vorne landet, sind die Stuttgarter aber keinesfalls weit abgeschlagen. Im Gegenteil ist das Rennen zwischen den beiden Premiummarken denkbar knapp. Mercedes landet mit 23,4 Punkten direkt hinter Audi an zweiter Position.

Es folgt mit VW (22,6) die Kernmarke von Audis Mutterkonzern auf Platz 3. BMW (22,4) landet auf dem vierten Rang, deutlich vor Skoda auf Platz 5 mit 15,2 Punkten.

Die Top 10 der Automarken in Deutschland:

Audi Mercedes-Benz Volkswagen BMW Skoda Toyota Volvo Porsche Opel Ford

Skoda überzeugt zwar im Vergleich zu den anderen Marken unter den Top 5 nach Punkten nicht, kann sich dafür aber auf einen anderen Sieg verlassen. Bewertet wurde im YouGov-Ranking nach den sechs Kategorien Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage. In punkto Weiterempfehlungen hat Skoda dabei die Nase vorn.

Der Erfolg ist bei Audi dringend nötig

Audi kann sich auf diesem Ergebnis allerdings nicht ausruhen. Innerhalb des VW-Konzerns gelten die Kernmarke VW und Audi als die größten Baustellen für die kommenden Jahre. Die Ingolstädter haben unter anderem Probleme am so wichtigen chinesischen Markt.

Audis Q6 e-tron hat das Zeug, die Traditionsmarke wieder auf Kurs zu bringen:

Befreiungsschlag von Audi? Prototyp von Q6 E-Tron dreht erste Runden

Weil das Interesse der chinesischen Kunden komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, hat Audi sogar angekündigt, den Verkauf seiner Plug-in-Hybride einzustellen. Mit Hilfe der chinesischen Konkurrenz sollen künftige Modelle attraktiver werden.

Das Steuer herumreißen soll unter anderem das neue Aushängeschild von Audi. Mit dem ersten Prototypen des Q6 e-tron hat die deutsche Traditionsmarke bereits einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Dem gilt es jetzt auch mit dem Marktstart sowie kommenden Modellen gerecht zu werden.