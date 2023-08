Starfield: Erste Reaktionen sind da – Fans raucht der Kopf

Bis zum Release vom Mega-Rollenspiel Starfield sind es nur noch wenige Tage, und die Review-Kopien sind auch schon rausgegangen. Das heißt also, eine ganze Menge Reviewer und Influencer spielen die Space-Opera bereits. Natürlich darf niemand schon etwas dazu sagen – aber erste Reaktionen gibt es trotzdem.

Starfield Facts

Ja, wir alle sind nach Cyberpunk 2077 – das mittlerweile ein tolles Spiel ist – gebrannte Kinder. Deswegen sind viele auch skeptisch bei großen neuen Blockbustern, welche die Grenzen des Genres sprengen wollen; und das ist auch gar nicht so schlecht. Immerhin verspricht allein ein großer Publisher noch kein perfektes Spiel.

Bethesdas Starfield gehört zu den am meisten erwarteten Rollenspielen 2023. Mit Early-Access-Release am 1. September und vollem Release am 6. September dauert es jetzt gar nicht mehr so lange, bis alle sich ein Bild von dem Sci-Fi-Epos machen können. Ein gutes Zeichen sind aber schon einmal die Review-Kopien, die bereits Ende letzte Woche an die ersten Gaming-Seiten und Influencer gegeben wurden. Embargo soll einigen Seiten zufolge wohl schon der 31. August sein, also ganze 6 Tage vor dem vollen Release des Spiels. Bethesda scheint demnach ziemlich selbstbewusst in Bezug auf Starfield zu sein.

Starfield: Erste Reaktionen der Reviewer schüren den Hype der Fans nur noch

Zwar darf niemand mit einem Review-Key schon etwas über das Spiel verraten, aber natürlich kursieren mittlerweile trotzdem Leaks im Internet. Darüber wollen wir hier aber gar nicht reden – sondern über die ersten, kryptischen Reaktionen der Reviewer, welche den Hype um das Spiel nur noch weiter anfeuern. Bislang scheinen die Reviewer jedenfalls schwer begeistert zu sein.

Zwei Influencer, die den Key wohl bereits haben, unterhalten sich etwa über Starfield auf Twitter – und wirken beide ziemlich begeistert (hypothetisch, natürlich nur!):

Worum es bei dem Drama bezüglich des Startbildschirms in Starfield geht, erklären wir euch bei uns.

Vor einigen Tagen hat YouTuber Tyler McVickers zudem seine ersten Gedanken zum Spiel via Discord geteilt.

Dabei erklärt er nicht nur, dass er nach 15 Stunden keinen einzigen Bug gesehen hat, sondern auch, dass das Spiel einen anfangs komplett überwältigen würde. Mittlerweile musste McVickers aber wohl für seine Offenheit bezahlen: Auf Twitter wird berichtet, McVickers Code ist inzwischen zurückgezogen worden, weil er das Embargo gebrochen hat (Quelle: Reddit).

YouTuber MrMattyPlays hat außerdem auf Twitter ein Spongebob-Meme gepostet, das ziemlich eindeutig nach einer durchgemachten Nacht aussieht. Er hatte zuvor in seinen Videos verraten, dass er Starfield bereits spielen darf (Quelle: Reddit).

Falls ihr noch mehr zum Spiel wissen wollt und keine Angst vor Spoilern habt, müsst ihr nur tief genug im Internet graben: Die ersten großen und kleinen Leaks sind (leider?) bereits online. Starfield erscheint offiziell am 6. September 2023 für PC und Xbox Series.

