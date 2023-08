PS5 gegen Xbox Series X|S: Löst Starfield den großen Tausch-Wahn aus?

Der lang erwartete Release von Starfield steht jetzt kurz vor der Tür. Allerdings können sich nicht alle Gamer am neuen Bethesda-RPG erfreuen. Das Sci-Fi-Abenteuer erscheint nur für Xbox Series X|S und PC. Einen Fan inspiriert das zu einer wirklich verrückten Story.

Starfield Facts

Wegen Starfield: Tauschen PS5-Spieler ihre Konsolen ein?

Wer Rollenspiele liebt, der wird an Bethesda nicht vorbeikommen. Der Publisher ist immerhin für RPG-Hits wie The Elder Scrolls 5: Skyrim und Fallout 4 verantwortlich. Nach Drachen und Postapokalypse ist jetzt das Weltall an der Reihe. Starfield soll bereits am 06. September erscheinen.

RPG-Fans mit einer PS5 gehen allerdings leer aus. Starfield erscheint nur für Xbox Series X|S und PC. Ein Twitter-Nutzer behauptet jetzt, dass PlayStation-Spieler darum zu extremen Maßnahmen greifen. So habe er von einem GameStop-Manager erfahren, dass zahlreiche Spieler ihre PS5-Konsolen in den Laden bringen und gegen eine Xbox eintauschen, nur um Starfield spielen zu können.

Was ist dran am PS5-Tausch?

Tragen also gerade Scharen an Gamern ihre PS5 zum nächsten GameStop? Die Geschichte wirkt doch eher unglaubwürdig. Twitter-Nutzer The_New_Legal bringt keinen Beweis für den Tausch-Wahn an und beruft sich allein auf einen anonymen GameStop-Manager. Ein Blick auf sein Twitter-Profil verrät außerdem, dass der Nutzer ein leidenschaftlicher Xbox-Fan ist, der auch nicht selten gegen Sony und die PlayStation schießt. Starfield wird sicherlich einige Spieler dazu bewegen, doch zu einer Xbox Series X|S zu greifen. Ob sie deshalb gleich ihre PS5 im Laden abgeben, ist allerdings zweifelhaft.

Auch in Zukunft werden PS5-Spieler wohl auf Bethesda-Hits verzichten müssen. Aus einer internen Nachricht geht hervor, dass Xbox-Chef Phil Spencer schon längst beschlossen hat, dass alle neuen Spiele des Publishers nur auf Xbox und PC veröffentlicht werden. Wenn Bethesda mit Starfield einen vollen Erfolg landet, könnte die Geschichte der eingetauschten PS5-Konsolen also vielleicht doch wahr werden.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Starfield an:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.