Auf dem kommenden Bethesda-RPG Starfield ruhen im Xbox-Lager riesige Hoffnungen – und die ersten Anzeichen sind positiv. Bereits im Voraus scheint das Spiel im PS5-Lager einige Verehrer zu finden, die sich extra für das Spiel eine Xbox-Konsole zulegen wollen.

Starfield Facts

Das Xbox Showcase Event hat die Vorfreude auf Starfield nicht nur im Microsoft-Lager geschürt – auch PS5-Fans sind bei der Präsentation des RPG-Krachers ins Schwärmen geraten. Auf Reddit äußern einige PlayStation-Besitzer jetzt sogar die Absicht, sich allein für das Sci-Fi-Epos von Bethesda eine Xbox-Konsole kaufen zu wollen.

Xbox-Hit Starfield begeistert PS5-Fans

Normalerweise verlaufen die Gräben zwischen eingefleischten Xbox- und PlayStation-Fans ziemlich tief, doch für Starfield erwägen offensichtlich einige von ihnen einen Sprung auf die andere Seite. Im Starfield-Subreddit finden sich mehrere Posts von PS5-Spielern, die sich eine Microsoft-Konsole für das RPG zulegen wollen. Wenn man den Posts Glauben schenken kann, dann findet in der PlayStation-Community auch bei langjährigen Fans diesbezüglich ein Umdenken statt. Dies dürfte selbst Xbox-Chef Phil Spencer überraschen, denn er hat vor Kurzem gesagt, dass auch mit Starfield vermutlich keine Konsolenüberläufer zu gewinnen seien.

„Ich hab mir speziell wegen Starfield eine Xbox Series S gekauft, nachdem ich Jahre nur PlayStation-Konsolen hatte. Ich bereue die Entscheidung nicht.“ (Reddit-User Alive-Ad9457)

„Ich bin seit der PS1 PlayStation-Spieler und hab nie ernsthaft drüber nachgedacht, eine Xbox zu kaufen. Jetzt plane ich, mir eine vor dem Spiel-Release zu holen.“ (Reddit-User EMPIRES)

„Phil Spencer hatte Unrecht, Starfield kann absolut Konsolen verkaufen.“ (Reddit-User paladinx333)

Starfield: Xbox nimmt an Fahrt auf

Mit dem Xbox Showcase Event hat Microsoft bewiesen, dass in den Monaten und Jahren einige spannende Projekte wie Fable und Avowed auf die Community warten. Starfield soll dabei nur der Anfang sein – und nach den ersten Reddit-Reaktionen zu urteilen, können auch langjährige PlayStation-Fans dem Angebot etwas abgewinnen.

Bis zum Release von Starfield am 6. September sind es noch ein paar Monate hin – in der Zwischenzeit dominiert in den Xbox-Charts ein brandneues Rennspiel:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.