Xbox-Schnäppchen: Beliebtes Rennspiel jetzt 60 Euro günstiger

Fans von rasanter Formel-1-Action können sich im Xbox-Store jetzt ein besonderes Highlight schnappen – EAs Simulation F1 23 ist bei Microsoft momentan nämlich um satte 60 Prozent im Preis reduziert.

Der neueste Eintrag von EAs beliebter Formel-1-Reihe, F1 23, ist jetzt massiv im Xbox-Store reduziert. Knapp 6 Monate nach dem Release am 16. Juni 2023 können Fans von Bleifuß-Action den Racing-Hit jetzt zum absoluten Top-Preis abstauben und dabei je nach Version bis zu 60 Euro sparen.

F1 23 bekommt Mega-Rabatt im Xbox-Store

Formel-1-Fans bekommen mit F1 23 auch dieses Jahr wieder ein neues Rennspiel aus dem Stall von EA. Wie gewohnt könnt ihr euch gegen den Computer oder andere Spieler in rasanten Wettrennen messen und dabei auf authentische Strecken, Fahrer und Autos zurückgreifen. Außerdem warten mehrere Modi, darunter der Story-Modus Braking Point auf euch.

Schaut euch hier den Trailer zu F1 2023 an:

F1 23: Offizieller Ankündigungstrailer

Bei F1 23 könnt ihr zwischen der Standard und der Champions Edition wählen – letztere umfasst das Basis-Spiel und bietet zusätzlich verschiedene Ingame-Items wie 4 neue Renn-Icons und 4 Add-On-Fahrer sowie einige Anpassungsmöglichkeiten wie Renn- und Freizeitkleidung. Die Standard Edition könnt ihr euch momentan im Xbox-Store für 31,99 Euro statt 79,99 Euro schnappen (im Xbox-Store ansehen). Noch größere Ersparnisse bietet euch die Champions Edition, die aktuell statt 39,99 Euro statt 99,99 Euro kostet (im Xbox-Store ansehen). Die Rabatte sind noch bis zum 6. Dezember 2023 gültig.

Xbox-Charts: EA Sports FC 24 thront an der Spitze

F1 23 pirscht sich mit dem Rabatt an die Bestseller in den Xbox-Charts heran, für die Top 10 reicht es aber momentan noch nicht. Stattdessen findet ihr dort namhafte Highlights wie EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Hogwarts Legacy in den Top 3. Auch der beliebte Zerstörungssimulator Teardown landet kurz nach dem Release weit oben in der Bestseller-Liste. (Quelle: Xbox)

Xbox verfolgt mit dem Game Pass große Ziele – und nimmt sogar PlayStation- und Nintendo-Konsolen ins Visier:

