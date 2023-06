Microsofts Shoppingtour geht weiter! So wird das nächste Spiel vom Entwicklerstudio People Can Fly exklusiv für die Xbox erscheinen. Wir verraten euch, was über Project Maverick bereits bekannt ist und worauf sich Xbox-Fans vermutlich freuen können.

Microsoft Xbox Facts

People Can Fly arbeiten exklusiv für Microsoft

Das Studio hinter Bulletstorm und Outriders hat einen exklusiven Vertrag mit Microsoft unterzeichnet. Demnach wird ihr nächstes Spiel exklusiv für die Xbox Series X|S erscheinen. Viel ist über Project Maverick noch nicht bekannt, allerdings stellt Microsoft dem polnischen Entwicklerstudio ein Produktionsbudget zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar zur Verfügung (Quelle: People Can Fly).

Gemessen an der bisherigen Vita des Studios wird das neue Spiel vermutlich ebenfalls ein Shooter werden. Aus der Ankündigung geht übrigens nicht hervor, ob Project Maverick eine völlig neue Marke ist oder eventuell eine Fortsetzung zu einer bereits etablierten Reihe von Microsoft.

In der Vergangenheit waren People Can Fly unter anderem für Gears of War: Judgment und den PC-Port vom ersten Gears of War verantwortlich. Ein neuer Ableger der beliebten Action-Reihe wäre also durchaus denkbar.

Da die Ankündigung allerdings super frisch ist, wird der Release von Project Maverick noch in weiter Ferne liegen.

So reagieren die Spieler auf den neuen Xbox-Deal

In den sozialen Medien, allen voran Twitter, wird die Meldung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Besonders das Budget wird heiß diskutiert, da sich viele User kein Blockbuster-Spiel für 30 bis 50 Millionen US-Dollar vorstellen können.

Auch die bisherige Vita des Studios sorgt für einige spöttische Kommentare. Gears of War: Judgment hat einen durchwachsen Ruf bei Shooter-Fans und Outriders gilt als mittelschwerer Flop für Publisher Square Enix.

Andere User wünschen sich hingegen eine Fortsetzung zu Bulletstorm. Der brachiale Shooter von 2011 hat über die Jahre einen gewissen Kultstatus erlangt und wurde 2017 sogar noch einmal für die PS4, die Xbox One und den PC neu aufgelegt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.