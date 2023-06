Die große Xbox-Präsentation zu dem kommenden Open-World-Kracher Starfield hat so ziemlich alles abgeliefert, was sich Fans erhofft hatten. Während die allgemeine Stimmung euphorisch ist, gibt es für Xbox-Gamer doch einen Wermutstropfen.

Starfield Facts

Das kommende Sci-Fi-Epos Starfield wird schon seit seiner ersten Ankündigung als absoluter Xbox-Blockbuster gehandelt – nun, da der voraussichtliche Release am 6. September 2023 nur noch wenige Monate entfernt ist, hat Microsoft die Community mit einem ausführlichen Showcase Event zu dem Open-World-Spiel abgeholt. Die Reaktionen auf das Gezeigte fallen begeistert aus, allerdings ärgern sich einige darüber, dass das Spiel auf den Xbox-Konsolen nur 30 FPS erreichen wird.

Starfield: Präsentation geht ins Detail

Microsoft hat Starfield im Rahmen des Xbox Showcase Events eine eigene 45-minütige Präsentation spendiert und Gamern jede Menge Material und Features aus dem Spiel vorgestellt. Entwickler Bethesda konnte dabei auf zahlreiche Details eingehen, darunter die Charaktererstellung, die verschiedenen Skill-Trees, die Möglichkeit, NPCs zu rekrutieren und vieles mehr.

Schaut euch hier die komplette Starfield-Präsentation an:

Starfield – Gameplay-Deepdive

Xbox-Fans feiern Starfield – doch es gibt auch Kritik

Die Reaktionen auf YouTube unter dem Video sowie in den sozialen Netzwerken fällt begeistert aus – Fans feiern die schier unfassbare Größe, die Vielfalt der über 1.000 Planeten und die zahllosen Aktivitäten, die auf die Spieler warten. Ein Detail kommt bei den Xbox-Gamern allerdings weniger gut an – auf den Konsolen wird das Spiel auf 30 FPS beschränkt sein. Zwar kommentieren einige, dass sie ohnehin damit gerechnet hätten, doch eine gewisse Enttäuschung ist trotz des allgemeinen Hypes um das Spiel trotzdem bei so manchem Fan zu spüren.

„Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand dachte, es würde mit 60 FPS laufen. Ich hab mir das ganze Video heute angeschaut und dabei gesabbert, während mir klar war, dass es mit 30 FPS laufen würde.“ (Reddit-User UnHoly_One )

„Yeah, ich wünschte, wir hätten die Option, in 1080p mit 60 FPS zu zocken.“ (Reddit-User badboystwo )

„Das ist zwar blöd, aber wenn das Spiel Spaß macht, bin ich trotzdem mit dabei – und es sieht richtig gut aus, von daher bin ich nicht allzu beunruhigt.“ (Reddit-User Mug_of_Diarrhea )

Starfield (Standard-Edition) [Xbox Series X] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2023 12:42 Uhr

Nicht nur Starfield stand im Mittelpunkt: Bei dem großen Xbox Showcase hat Microsoft gleich auch noch eine neue Konsole vorgestellt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.