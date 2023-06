Auf einem Xbox-Event wurde ein neuer Shooter enthüllt, der viele Fans stark an das Kult-Spiel BioShock Infinite erinnert. Wir erklären euch, was hinter Clockwerk Revolution steckt und zeigen euch den ersten Trailer.

Neuer Shooter für die Xbox: Clockwerk Revolution

Der Release von BioShock Infinite ist inzwischen 10 Jahre her, aber Fans hoffen nach wie vor auf ein Comeback der beliebten Shooter-Reihe, die 2007 ihren Anfang nahm. Mit Clockwerk Revolution wurde auf dem Xbox Games Showcase 2023 nun eine Art spiritueller Nachfolger enthüllt.

Hier seht ihr den offiziellen Trailer:

Clockwork Revolution Reveal Trailer | Xbox Games Showcase 2023

Der neue Shooter spielt in einer Steampunk-Welt, die stark an Columbia erinnert, die fliegende Stadt aus BioShock Infinite. Das sind aber nicht die einzigen Parallelen. In Clockwerk Revolution werden Spieler die Fähigkeit haben, die Zeit zu manipulieren, was unter anderem zu unterschiedlichen Zeitlinien führen wird. Auch dieses Element kam bei BioShock Infinite zum Einsatz.

Entwickelt wird Clockwerk Revolution von inXile Entertainment, die Rollenspielfans vor allem für die Wasteland-Teile kennen. Mit Clockwerk Revolution wagen sich die Entwickler aber zum ersten Mal an einen handfesten Shooter.

Xbox-Fans haben Grund zur Freude. Microsoft hat auf dem Xbox-Event auch eine neue Konsole vorgestellt:

Fans sind begeistert und freuen sich auf BioShock-Klon

Die Reaktionen auf YouTube und Twitter sind jedenfalls eindeutig: Die Spieler feiern die Ähnlichkeit zu BioShock Infinite. So ziemlich jeder Kommentar unter dem Ankündigungstrailer vergleicht Clockwerk Revolution mit dem Kult-Shooter von Irrational Games.

Einen Wermutstropfen gibt es dann aber doch und zwar wurde noch kein Release-Zeitraum genannt. Man kann also davon ausgehen, dass Clockwerk Revolution frühestens 2024 für die Xbox Series X|S und den PC erscheinen wird. PlayStation-Fans gehen dagegen vorerst leer aus.