Wer hätte das gedacht? Nach zwei unerfreulichen Leaks im Vorfeld hat Entwickler Atlus auf dem Xbox Games Showcase doch noch eine Überraschung aus dem Ärmel gezaubert: Das neue Rollenspiel heißt Metaphor: ReFantazio und begeistert schon jetzt Persona-Fans.

Wenn Kult-Entwickler Atlus etwas ankündigt, werden Rollenspielfans hellhörig. So auch im Fall von Metaphor: ReFantazio. Das neue JRPG für die Xbox Series X|S und den PC kombiniert den Style von Persona mit einer mystischen Fantasy-Welt.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen:

Atlus beschreibt das kommende Rollenspiel folgendermaßen:

„Bestimme Dein Schicksal und bezwinge die Angst, während Du eine Fantasy-Welt betrittst, die Du so noch nie gesehen hast. Voller beunruhigender Geheimnisse steht das Königreich am Rande eines Abgrunds. Nun musst Du Dich auf eine Reise begeben, Herausforderungen überwinden und Deine Bindung zu Deinen FreundInnen in Stärke verwandeln. Metaphor: ReFantazio wird von Studio Zero entwickelt.“