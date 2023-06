Der Hype um Bethesdas kommendes Sci-Fi-RPG Starfield ist kurz nach dem Xbox Showcase auf dem Siedepunkt angelangt – jetzt ist das Spiel auf Steam vorbestellbar und rauscht direkt in die Bestseller-Charts.

Starfield zählt ohne Frage zu den meistgehypten Spielen 2023. Nach dem umfangreichen Xbox Showcase Event, in dem das Sci-Fi-RPG gleich 45 Minuten lang im Rampenlicht stand, ist es nun endlich vorbestellbar auf Steam – und setzt sich in der Bestseller-Liste direkt ganz weit vorne an die Spitze. Die Microsoft-Präsentation scheint die PC-Community also vollends überzeugt zu haben.

Starfield: Open-World-RPG feiert Traumstart auf Steam

In Starfield bietet euch Entwickler Bethesda eine gigantische Open-World mit über 1.000 unterschiedlichen Planeten, die ihr als Raumfahrer erkunden könnt. Ihr gehört zu einer Gruppe von Entdeckern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, verlorene, wichtige und seltene Relikte im Weltraum auffindig zu machen. Das umfangreiche RPG erlaubt es, euren ganz eigenen Charakter zu erstellen und ihn weiterzuentwickeln sowie zahlreiche Charaktere zu eurer Crew zu rekrutieren und euer Raumschiff anzupassen, um auf eurer Reise immer auf alle Gefahren vorbereitet zu sein.

Schaut euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu Starfield an:

Starfield – Gameplay-Trailer

Im Steam-Store könnt ihr euch Starfield ab sofort vorbestellen. Bethesdas Rollenspiel soll am 6. September 2023 erscheinen. Aktuell kostet es auf der Plattform 69,99 Euro.

STARFIELD Bethesda Game Studios

Steam-Charts: Hype um Sci-Fi-RPG ist riesig

Die Reaktionen auf die große Starfield-Präsentation von Microsoft sind vor allem von PC-Seite aus äußerst positiv ausgefallen – kein Wunder, dass das langerwartete RPG zum Vorbesteller-Start direkt auf Platz 2 von Steams Bestseller-Charts landete. Einzig der Gratis-Shooter Counter-Strike: Global Offensive konnte sich vor dem kommenden Sci-Fi-Epos behaupten. In die Top 10 schafften es mit Cities: Skyline 2 und Payday 3 übrigens zwei weitere Spiele, die bei der Xbox-Präsentation am Start waren und ebenfalls dieses Jahr erscheinen sollen. (Quelle: Steam)

Ein Strategie-RPG hat es kürzlich noch vor dem Release ebenfalls in die Steam-Charts geschafft:

