Vor 10 Jahren erschien mit Payday 2 ein Koop-Shooter-Hit, der sich vor allem auf Steam auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Schon vor geraumer Zeit gaben die Entwickler offiziell bekannt, dass sich ein Nachfolger in Entwicklung befindet – auf dem diesjährigen Xbox Showcase gab es endlich erstes Gameplay zu sehen. Den offiziellen Trailer findet ihr oben im Artikel.

Steam Facts

Payday 3 landet in den Steam-Wishlist-Charts

Der Koop-Shooter-Hit Payday 2 mag inzwischen fast zehn Jahre auf dem Buckel haben, erfreut sich aber auch heute noch großer Beliebtheit. Knapp 25.000 Spieler sind noch immer jeden Tag gleichzeitig online (Quelle: Steam Charts) und ballern oder schleichen sich durch die Missionen, um am Ende mit einem ordentlichen Batzen Geld, Gold, Kunstwerken oder anderer Beute zu flüchten.

So langsam ist jedoch die Luft raus, auch wenn die Entwickler das Spiel über all die Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten versorgt haben. Es wird höchste Zeit für Payday 3. Der Nachfolger des beliebten Koop-Shooters soll noch 2023 erscheinen und so langsam scheinen auch die Steam-Spieler dem Release entgegenzufiebern. Denn wer einen Blick in die Steam-Liste der meistgewünschten Spiele wirft, wird feststellen, dass dort auch Payday 3 inzwischen auf dem siebten Platz zu finden ist (Quelle: Steam).

Zwar stehen Spiele wie Starfield, Hollow Knight: Silksong, Stalker 2 oder Hades 2 bei den Steam-Nutzern aktuell noch höher im Kurs – dennoch dürften sich die Entwickler darüber freuen, dass ein Großteil der PC-Spieler Payday 3 bereits auf die Wishlist gepackt hat.

Ein kurzer Teaser-Trailer kündigte bereits vor Kurzem an, dass die Entwickler noch im Sommer 2023 erstes Gameplay zeigen wollen:

Payday 3 – offizieller Teaser-Trailer

Details zu Payday 3 noch Mangelware

Entwickler Starbreeze Studios und Publisher Prime Matter halten bislang noch mit den Details hinterm Berg. Bislang wissen wir lediglich, dass auch Payday 3 wieder ein Koop-Shooter wird, in welchem die Payday-Crew, bestehend aus Dallas, Chains, Hoxton und Wolf, sich erneut mit Raubzügen die Offshore-Konten füllt. Dieses Mal soll New York City als Schauplatz für die Überfälle dienen.

Immerhin erste Gameplay-Szenen wird es bald zu sehen geben. Diese sollen noch im Sommer 2023 gezeigt werden. Payday 3 erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Ob der Shooter auch für die Last-Gen-Konsolen kommt, ist noch offen.