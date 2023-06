Sichert euch jetzt das unschlagbare Schnäppchen für mehrere Teile der CoD-Reihe bei Steam – aber beeilt euch, es ist nur noch für kurze Zeit verfügbar!

Steam: CoD-Teile zum Schnäppchenpreis sichern

Solltet ihr in eurer Bibliothek noch Platz haben und die CoD-Teile Black Ops Cold War sowie Modern Warfare noch nicht besitzen, empfehlen wir euch, jetzt zuzugreifen. Bei Steam erhaltet ihr die Spiele bis zum 27. Juni nämlich 2023 für 19,79 Euro statt 59,99 Euro, ihr spart also jeweils 67 Prozent.

Eine großartige Gelegenheit, die Spiele auszuprobieren. Aber worum geht es überhaupt?

Bei Black Ops Cold War (jetzt bei Steam ansehen), handelt es sich um die direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops. In diesem Spiel werdet ihr in die Zeit der brisanten geopolitischen Schlacht des Kalten Krieges in den frühen 1980er-Jahren geschickt.

Bei Modern Warfare (jetzt bei Steam ansehen), dreht sich alles entweder um eine Kampagne oder um ein Team, das ihr zusammenstellt, um den „ultimativen Online-Spielplatz“ mit mehreren Special-Ops-Herausforderungen und einer Mischung aus Multiplayer-Karten und -Modi zu meistern.

CoD bei Steam: Wie fallen die Bewertungen aus?

Bei Steam bewerten 70 % der Nutzer Black Ops Cold War als „vorwiegend positiv“. In den Bewertungen wird vermehrt auf den spannenden Zombie-Modus hingewiesen.

Call of Duty: Black Ops Cold War ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Modern Warfare erreicht bei Steam ebenfalls die Bezeichnung „vorwiegend positiv“. Hier sind es sogar 78 Prozent der Spieler, die diesen CoD-Teil in den letzten 30 Tagen mit „positiv“ bewertet haben. Vor allem das Spielen der Kampagne wird von den Steam-Nutzern empfohlen.

Call of Duty: Modern Warfare ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

