Microsoft hat neuen Nachschub für den Xbox Game Pass angekündigt. Darunter befindet sich das neue Need for Speed, der Klassiker Harvest Moon und ein echter Geheimtipp für Rollenspielfans und Final-Fantasy-Anhänger.

Sword and Fairy ist ein echter Geheimtipp

Der Xbox Game Pass ist inzwischen das Hauptargument für die Microsoft-Konsole und wird regelmäßig mit neuen Spielen versorgt. Nun hat das Unternehmen veröffentlicht, auf welche Games sich Xbox-Fans in den kommenden Wochen freuen können:

Unter den neuen Spielen befindet sich unter anderem das neue Need for Speed Unbound, welches erst letztes Jahr im November erschien. Etwas unscheinbar ist dagegen Sword and Fairy 7 oder auch Sword and Fairy: Together Forever genannt. Dabei ist das chinesische Rollenspiel ein echter Geheimtipp für Final-Fantasy-Fans.

Das müsst ihr über das chinesische Rollenspiel wissen

Die umfangreiche Reihe ist im Westen eher unbekannt, genießt in ihrer Heimat aber Kultstatus und wird dort auch regelmäßig mit Final Fantasy verglichen. Auf Steam ist das Action-RPG bereits seit Oktober 2021 erhältlich und wird dort größtenteils positiv bewertet.

Sword and Fairy 7 Softstar Technology (Beijing) Co., Ltd

Dort wird vor allem die hübsche Grafik und das schnelle Kampfsystem von den Spielern gelobt. Kritisiert wird dagegen die technische Umsetzung auf dem PC und manche Spieler stören sich an den ellenlangen Zwischensequenzen.

Aber macht euch mit dem offiziellen Trailer am besten selbst ein Bild von dem asiatischen Rollenspiel:

Sword and Fairy: Together Forever - Announcement Trailer | PS5 & PS4 Games

Auf der Xbox wird das Sword and Fairy: Together Forever am 5. Juli 2023 erscheinen. Game-Pass-Nutzer können das Spiel dann ohne zusätzliche Kosten sofort downloaden. Euch erwartet eine rund 23 Stunden lange Story (Quelle: Howlongtobeat).

Falls ihr übrigens auf der Suche nach noch mehr Rollenspielen aus Fernost seid, dann können wir euch diese Bilderstrecke empfehlen:

