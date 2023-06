Microsoft verabschiedet sich von der Xbox One: Der Konzern will keine Spiele mehr für die alten Konsole herstellen.

Xbox-Chef bestätigt: Keine First-Party-Spiele mehr für die Xbox One

Es kann nicht mehr abgestritten werden: Die alte Konsolengeneration läuft langsam, aber sicher aus. Kommende Releases erscheinen zumeist nur noch für die aktuelle Generation, also die PS5 und die Xbox Series. Wie Xbox-Game-Studios-Chef Matt Booty jetzt in einem Interview bestätigt hat, wird Microsoft selbst keine First-Party-Spiele mehr für die Xbox One entwickeln (Quelle: Axios).

In diesem Fall sind aber nicht jene Spiele gemeint, die außerhalb von Microsoft entwickelt werden. Trotzdem sollten Spieler keine große Anzahl von neuen Titeln für die Konsole erwarten.

Booty stellt im selben Interview klar, dass das Xbox-Team endgültig zur 9. Konsolengeneration gewechselt sei. Ausgenommen davon sind Service-Spiele auf der Xbox One, wie etwa Minecraft. Zudem gibt es durchaus einen Weg, wie ihr auch die neuen Releases auf eurer älteren Konsole spielen könnt.

Spiele wie Starfield auf der Xbox One zocken?

Die Augen der Gaming-Community liegen momentan auf dem kommenden Bethesda-RPG Starfield. Der ambitionierte Sci-Fi-Epos treibt nicht wenige Spieler dazu, sich extra dafür eine Xbox Series anzuschaffen – denn Starfield erscheint einzig auf dem PC und für die Xbox Series.

Falls ihr eine Xbox One besitzt, euch aber noch keine Xbox Series zulegen wollt, könnt ihr Starfield nicht direkt auf eurer Konsole spielen. Microsoft hat allerdings trotzdem ein Schlupfloch für euch: Mit dem Spiele-Streaming-Service auf der Xbox könnt ihr Starfield – und alle anderen First-Party-Games – direkt ab Release auf eurer alten Konsole streamen.

Matt Booty erklärt: „Auf diese Art werden wir die Konsole weiterhin unterstützen.“ (Quelle: Axios).

Um auf den Streaming-Spielekatalog von Xbox zugreifen zu können, müsst ihr ein Abonnement für Xbox Game Pass Ultimate abschließen. Der Service ist die höchste Stufe des Game Pass und kostet 12,99 Euro im Monat. Bethesdas Starfield etwa kann ab Release-Tag dort gestreamt werden. Übrigens: Wenn ihr eine Xbox Series besitzt, müsst ihr natürlich nicht streamen und könnt das Spiel entweder kaufen oder über den normalen Game Pass spielen.