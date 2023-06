Per Twitter ließ Stephen King die Welt wissen, dass ihn die Mystery-Serie Silo von Apple TV+ gefangen hat. „Exzellente Science-Fiction“ sei Silo, mit „dreidimensionalen Charakteren“ und „wahnsinnig spannend“, so das Urteil des Horror-Großmeisters. Aber stimmt das? Wir haben reingeschaut.

Um die Frage schon einmal zu beantworten: Ja, Stephen King hat recht. Silo (bei Apple TV+ ansehen) ist, zusammen mit anderen exzellenten Serien wie „Severance“, „For all Mankind“, „Foundation“, „Ted Lasso“, „Servant“ und „Physical“, ein weiteres Highlight in Apples erstaunlich gutem Serien-Angebot. Worum geht’s?

Obligatorische Warnung: Dieser Artikel enthält leichte Spoiler zur Handlung von „Silo“.

Fallout Shelter – als Serie und in düster

In Silo lebt eine Gemeinschaft von mehreren tausend Personen seit Generationen selbstversorgt in einem Bunker unter der Erde. Erinnerungen an das Früher existieren im Bunker kaum noch. Der Bunker ist mit Technologie ausgestattet, die grob auf dem Technologiestand der Achtzigerjahre verharrt, er verfügt über Dutzende Stockwerke, die über eine Treppe verbunden sind. Auf einigen Geschossen wird Nahrung produziert, der Strom stammt aus einem Generator am Fuße des Bunkers.

Es heißt, dass man in der Welt draußen nicht überleben könne, der Silo sei das einzig sichere Refugium für die Menschheit. Jedem Bewohner steht dennoch frei, den Bunker zu verlassen. Hat man diesen Willen öffentlich geäußert, gibt es allerdings weder Rücktritts- noch Rückkehrrecht. Und wer rausgeht, stirbt qualvoll binnen Minuten – öffentlich übertragen wird das Verlassen des Bunkers per Großbildschirm, der sonst dauerhaft die karge Welt draußen zeigt.

Beim Ordnungshüter Holston (David Oyelowo) kommen Fragen auf: Sind die Bilder von der Welt draußen real? Warum werden zwischenmenschliche Beziehungen reglementiert, warum darf nicht jede Frau gebären? Welche Kräfte haben eigentlich ein Interesse daran, den Status Quo zu erhalten? Aus den Fragen werden Zweifel. Holston fasst einen folgenreichen Entschluss: Er will die Welt draußen mit eigenen Augen sehen.

Die Erzählung wechselt zur Mechanikerin Juliette (Rebecca Ferguson), die unvorbereitet Holstons Sheriff-Job übernehmen muss. Eigentlich will sie nur den Tod einer geliebten Person aufklären, unverhofft verstrickt sie sich dabei aber in Machtspielen zwischen Ordnungshütern, der Bürgermeisterin, der Rechts- und der IT-Abteilung, letztere personifiziert durch den undurchsichtigen Leiter Bernard Holland (Tim Robbins). Sie geht den Geheimnissen des Bunkers und Artefakten aus der Zeit vor dem Bunker immer weiter auf den Grund. Dabei wird schnell klar, dass eigentlich nichts klar ist.

Bilder aus Silo gibt’s im Trailer:

Silo – Trailer (Apple TV+)

Silo: Ein Meisterstück der Serienunterhaltung

Silo ist düster, dystopisch und dreckig. Die Handlung erzählt persönliche Geschichten und hat Charaktere, deren Motivlage immer unklarer wird, je weiter die Serie voranschreitet. Mit jeder Folge tauchen neue Fragen auf, werden weitere Rätsel eröffnet und scheinbare Wahrheiten hinterfragt. Die Welt wirkt in sich stimmig, hat ihr eigenes Regelwerk, sie wird Zuschauern unter der Prämisse „Show, don’t tell“ nähergebracht.

Auch das Pacing ist gelungen: Weder wird man von den Geschehnissen in einer Folge überfordert, noch gibt es allzu nervige Längen. Das in Verbindung mit guten schauspielerischen Leistungen und vielen Details, für die man „mal Pause macht“, um näher hinzuschauen, die wie seinerzeit bei „Lost“ zum Miträtseln und Diskutieren einladen, machen Silo unbedingt sehenswert.

Das denken nicht nur wir: Auch in der IMDb ist die Serie mit einer Wertung von aktuell 8,1 Punkten ziemlich gut bewertet. Das entspricht dem Bild auf Rotten Tomatoes, wo sich Kritiker und Zuschauer mit je 87 % erstaunlich einig sind.

Silo kann man auf Apple TV+ streamen. Von der ersten Staffel mit insgesamt 10 Folgen sind zum aktuellen Zeitpunkt 8 gelaufen, die letzten Episoden starten am 23. und 30.6.2023. Neukunden können Apple TV+ 7 Tage unverbindlich testen, bei MediaMarkt gibt es sogar 3 Monate kostenlos.