Das neue Remake von Layers of Fear lockt Spieler zum Release im Xbox-Store mit einem Rabatt an – eine clevere Taktik, die sich auszahlt, denn das Horror-Spiel schleicht sich direkt in die Bestseller-Charts.

Sieben Jahre nach der Veröffentlichung des Originals ist am 15. Juni 2023 das Remake von Layers of Fear erschienen – Entwickler Bloober Team hat dem Kult-Horror-Hit und seinem Nachfolger ein Unreal-Engine-5-Upgrade spendiert. Im Xbox-Store hat das neue Spiel einen Release-Rabatt erhalten und landet somit auch in der Bestseller-Liste.

Layers of Fear: Kult-Horror bekommt Remake

In Layers of Fear begebt ihr euch auf eine gruselige Reise in den Wahnsinn. Als ein nicht näher benannter Maler erkundet ihr ein Herrenhaus, das jede Menge dunkle Geheimnisse bereithält und in dem ihr eure eigene Wahrnehmung stets hinterfragen müsst. In Layers of Fear 2 seid ihr ein Schauspieler, der sich beim Dreh auf einem Ozeandampfer wiederfindet – doch auch hier könnt ihr euren Augen nicht trauen und müsst einen düsteren Blick in eure seelischen Abgründe werfen.

Schaut euch hier den Trailer zum Remake von Layers of Fear an:

Layers of Fears | Offizieller Trailer

Mit dem neuen Layers of Fear bekommt ihr sowohl das Original-Spiel als auch den Nachfolger Layers of Fear 2 sowie alle verfügbaren DLCs in einem Remake-Paket mit brillanter Grafik in 4K, mit HDR und Raytracing. Im Xbox-Store könnt ihr euch das Bundle jetzt für 25,49 Euro statt 29,99 Euro schnappen. Der Rabatt gilt noch bis zum 22. Juni 2023.

Was ihr in dem Remake zu Layers of Fear erwarten könnt, verraten wir euch in unserem Test.

Xbox-Charts: Rabatt bringt Horror-Spiel nach vorne

In den Xbox-Charts kann sich Layers of Fear bereits an die Top 10 heranpirschen – derzeit steht das Horror-Remake auf Platz 12. Davor landen mit dem Metro Saga Bundle und der Dead Island Definitive Collection zwei weitere Horror-Pakete, die allerdings bis vor Kurzem noch deutlich stärker im Preis reduziert waren. Ganz vorne in den Xbox-Charts behaupten sich die beiden Neuheiten Diablo 4 und F1 23, während das RPG Cyberpunk 2077 ebenfalls in den Top 3 mitmischt. (Quelle: Xbox)

Horror ja, VR nein – deshalb will Xbox aktuell kein eigenes PSVR entwickeln:

