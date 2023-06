EAs neuestes Rennspiel F1 23 hat sich an die Spitze der Xbox-Charts gesetzt – trotz eines happigen Preises. Die Champions Edition kostet satte 99,99 Euro, thront aber dennoch auf der Pole Position.

Die Xbox-Community freut sich auf den neuesten Eintrag von EAs beliebter Formel-1-Reihe, F1 23. Zum Release am 16. Juni 2023 startet es mit der Champions Edition in den Charts durch – durch diese Version haben Fans nämlich schon ein paar Tage vor der Veröffentlichung Zugriff auf das Game bekommen, auch wenn sie dafür tief in die Tasche greifen müssen.

F1 23 ist schon vor Release neuer Xbox-Hit

Formel-1-Fans bekommen mit F1 23 auch dieses Jahr wieder ein neues Rennspiel aus dem Stall von EA. Wie gewohnt könnt ihr euch auf rasante Wettrennen, authentische Strecken, Fahrer und Autos freuen. Außerdem warten mehrere Modi, darunter der Story-Modus Braking Point auf euch.

Schaut euch hier den Trailer zu F1 2023 an:

F1 23: Offizieller Ankündigungstrailer

Die Champions Edition von F1 23 umfasst das Basis-Spiel und bietet zusätzlich noch 3 Tage Early Access vor dem offiziellen Release des Spiels. Außerdem bekommt ihr verschiedene Ingame-Items wie 4 neue Renn-Icons und 4 Add-On-Fahrer sowie einige Anpassungsmöglichkeiten wie Renn- und Freizeitkleidung. Die Champions Edition kostet aktuell 99,99 Euro, während die Standard Edition für 79,99 Euro bestellt werden kann. Beide Optionen beinhalten sowohl die Xbox-One- als auch die Xbox-Series-X|S-Version.

Xbox-Charts: Rennspiel steigt in die Charts ein

F1 23 kann sich mit der Champions Edition über Rang 1 in den Xbox-Charts freuen – angesichts des happigen Preises ist das eine umso beachtlichere Leistung. Das Rennspiel verdrängt dabei mit Dead Island Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, GTA 5 und FIFA 23 vier Spiele-Highlights, die stark im Preis reduziert sind. Der Traumstar gelingt F1 23 übrigens nicht nur auf der Xbox: Auch auf Steam brettert das Spiel in die Bestseller-Liste.

Während sich EA über den Hype zu F1 23 freuen dürfte, muss der Publisher für eine Kooperation mit Nike Gegenwind aushalten:

