Auch Starfield enttäuscht: Xbox-Fans müssen die nächste Pleite einstecken

Bethesdas Sci-Fi-Epos Starfield sollte als Xbox-exklusives Spiel endlich eine zehn Jahre lang andauernde Durstrecke beenden. Doch die Nominierungen für das Spiel des Jahres bei den Game Awards zeigen, dass das RPG dieses hehre Ziel verpasst hat.

Für viele Xbox-Fans war das gehypte RPG Starfield bereits vor der Veröffentlichung ein Favorit, zumindest auf eine Nominierung zum Spiel des Jahres – schließlich steht Bethesda hinter dem Sci-Fi-Blockbuster; jenes Studio, das unter anderem die vielfach ausgezeichneten Hits The Elder Scrolls 5: Skyrim und Fallout 4 entwickelt hat. Doch bei den Games Awards 2023 ist Starfield nicht für das Spiel des Jahres nominiert und somit setzt Xbox seine Durststrecke fort.

Trotz Starfield: Xbox geht mal wieder leer aus

Bereits Ende 2022 hatte die Community festgestellt, dass Xbox in den letzten 10 Jahren nicht ein einziges Spiel des Jahres hervorgebracht hat. (Quelle: Reddit) Diese gleichzeitig beachtliche und traurige Statistik verlängert sich nun um ein weiteres Jahr, denn 2023 ist kein Xbox-Game als Spiel des Jahres nominiert – stattdessen dürfen sich folgende Werke Hoffnungen auf den Titel machen:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Somit sind sowohl plattformübergreifende Games als auch Spiele von den Konkurrenten PlayStation und Nintendo nominiert – nur Xbox fehlt wieder einmal. Microsoft muss seinen Angriff auf das beste Spiel des Jahres also wieder einmal um 12 Monate verschieben. Vielleicht haben 2024 ja Spiele wie Avowed oder Senua’s Saga: Hellblade 2 mehr Glück.

Starfield: Bethesdas Sci-Fi-RPG kann Trostpreis gewinnen

Für den Titel als bestes Spiel des Jahres hat es für Starfield also auf jeden Fall nicht gereicht – immerhin kann sich Bethesda aber noch mit einer Nominierung für das beste RPG des Jahres trösten. Allerdings muss sich das Spiel in dieser Kategorie gegen den Favoriten Baldur’s Gate 3 durchsetzen, was sich vermutlich als schwierig herausstellen dürfte.

