Irrer Steam-Release: Stardew-Valley-like rauscht in die Top-Charts

Cozy-Games-Fans aufgepasst: Ein neues Farming-Spiel mit jeder Menge Stardew-Valley-Vibes und einem Twist erobert gerade Steam, weil es nach einigen Jahren endlich den Release erreicht hat. Vielleicht das perfekte Spiel für die kommenden Feiertage?

Steam Facts

Stardew-Valley-like Coral Island erreicht endlich den Release

Zugegeben, innerhalb der letzten Monate sind zahlreiche Farming-Games erschienen und womöglich fragt ihr euch, warum gerade Coral Island jetzt so besonders ist. Tatsächlich ist es nicht wirklich besonders – denn es ist ein Spiel, das wohl am nächsten an den Mega-Hit Stardew Valley herankommt, weil es wahnsinnig viel genauso macht, wie die Farming-Ikone.

Schaut in den Release-Trailer zu Coral Island:

Coral Island: Release-Trailer

Coral Island Stairway Games

Irgendwie macht das aber auch den Charme von Coral Island aus: Es ist ein großes Spiel voller Möglichkeiten, etlicher NPCs und einem Twist, weil sich in den Gewässern Meerjungfrauen- und -männer verstecken, die ihr kennenlernen dürft. Das Spielprinzip ist demnach nicht originell, aber dafür ausgefeilt: Ihr werdet eure ganz eigene Farm aus dem Nichts heraus aufbauen, könnt Tiere züchten, angeln, ein Museum füllen, eine Welt erkunden, Haustiere halten, dekorieren, Freundschaften schließen und natürlich auch eine Familie gründen, inklusive Baby.

Neben der kuscheligen Grafik begeistert das Spiel insbesondere durch die ausgefeilten Charaktere, von denen ganze 28 Personen zur Auswahl für eine potentielle Romanze stehen.

Lesetipp Die wahrscheinlich beste Lebenssimulation 2023 startet auf Steam voll durch

Coral Island hat es momentan auf Platz 10 der weltweiten Topseller auf Steam geschafft (Quelle: Steam) – und wer weiß, wo die Reise noch hingeht? Seit dem Release am 14. November 2023 könnt ihr Coral Island auf PC, Xbox Series und Playstation 5 spielen. Zuvor ist das Game eine ganze Weile im Early Access gewesen; und auch in Zukunft sollen noch weitere Updates in das Spiel fließen.