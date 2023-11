Steam-Erfolg: Lebenssimulation mit Ghibli-Vibes begeistert die Fans

(© No More Robots)

Falls ihr noch ein Spiel sucht, mit dem ihr euch über Weihnachten und die Feiertage einkuscheln könnt, so haltet kurz inne und schaut euch Spirittea an: In diesem magischen Stardew-Valley-like müsst ihr kein Gemüse anbauen, sondern ein Badehaus bewirtschaften und Geister glücklich machen. Chihiros Reise ins Zauberland lässt grüßen.

Neu auf Steam: Spirittea lädt zum kuscheligen Entspannen mit Geistern ein

Spirittea ist ein neues Cozy-Spiel auf Steam, das besonders Ghibli-Fans ins Auge fassen sollten. Ihr übernehmt die Rolle eines Buchautors in einem japanischen Dorf, das seit geraumer Zeit von einer Reihe seltsamer Ereignisse heimgesucht wird. Da ihr als einziger oder einzige die Geister sehen könnt, die sich hinter den Problemen verbergen, wird es eure Aufgabe, dem Dorf zu helfen. Gleichsam wollt ihr aber auch endlich euer Buch schreiben – und dafür braucht ihr Inspiration.

Schaut in den Launch-Trailer von Spirittea:

Spirittea: Launch-Trailer

Spirittea Cheesemaster Games

Ihr werdet das ansässige alte Badehaus übernehmen und dort allerlei Gerichte sowie Tee servieren, um die frustrierten Geister zu beglücken. Neben dem Management des Badehauses gibt es in Spirittea aber noch jede Menge andere Aktivitäten: Freundet euch mit den menschlichen Bewohnern an, geht angeln, kocht, fangt Insekten, sammelt Inspiration und schreibt endlich euer Buch!

Spirittea erinnert stark an den Anime Chihiros Reise ins Zauberland und beeindruckt die Fans auf Steam insbesondere mit der magischen Pixel-Grafik sowie mit den liebevoll gestalteten Dorfbewohnern. Die Mini-Games sind vielseitig, der Gameplay-Loop ist nicht langweilig und entspannt trotzdem – und die Dorfbewohner sind ausgefeilte Charaktere, die nicht jeden Tag dasselbe sagen. Übrigens ist Spirittea seit Release im Xbox Game Pass verfügbar.

Bis jetzt konnte Spirittea von 96 % der Spielern auf Steam eine positive Bewertung einsacken. Das kleine Spiel wurde erfolgreich durch ein Kickstarter-Projekt finanziert und stammt aus der Feder eines einzelnen Entwicklers. Erschienen ist Spirittea am 13. November 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series und für die Nintendo Switch.