Umstrittenes Survival-MMO ist zurück auf Steam – mit dem nächsten Skandal

Fast ein Jahr war das kommende Survival-MMO The Day Before von der Bildfläche von Steam verschwunden. Jetzt ist es überraschend zurück und hat auch gleich einen neuen Trailer im Gepäck. Doch damit steht schon der nächste Skandal für das Spiel ins Haus.

The Day Before ist zurück auf Steam

Die Berichterstattung zu The Day Before ist mit Verschiebungen, einem Rechtsstreit und Betrugsvorwürfen gepflastert. Knapp ein Jahr war das Survival-Game von der PC-Plattform Steam verschwunden – Grund war ein Rechtsstreit um die Namensrechte mit einer bereits existierenden Kalender-App.

Doch dieses Problem ist nun aus der Welt geschafft und The Day Before ist mit einer reaktivierten Shop-Seite auf Steam zurück. Dort berichtet der Publisher Mytona Fntastic, dass das zuständige Gericht zu ihren Gunsten entschieden hat. Der Name ist also gerettet und dem schon zwei Mal verschobenen Release steht am 10. November damit nichts mehr im Weg?

Hier gibt es für wartende Fans erneut schlechte Nachrichten. Denn wie der Publisher im gleichen News-Beitrag verkündet, wird das MMO zum dritten Mal auf den 7. Dezember 2023 verschoben. Zusätzlich wird es zunächst nur im Early Access erscheinen.

The Day Before: Finaler Trailer

Dreister Klau bei GTA 5 und Cyberpunk 2077?

Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht, die die Rückkehr von The Day Before auf Steam umrankt. Bereits in der Vergangenheit ist den Entwicklern bei ihrem Trailer dreister Diebstahl von anderen Game-Trailern vorgeworfen worden – wir berichteten. Und das scheint jetzt wieder der Fall zu sein.

Denn mit der Steam-Rückkehr präsentieren die Macher einen neuen Trailer, der sich in gewissen Formulierungen und Szenen frech an Rockstars Hits wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sowie Cyberpunk 2077 bedient. Schaut euch den Zusammenschnitt des YouTube-Kanals Randomly dazu einmal an:

Mit der erneuten Verschiebung, dem erneut enttäuschenden sowie kopierten Trailer und den anhaltenden Ungereimtheiten um The Day Before wächst die Skepsis der wartenden Spielerschaft weiter. Und es warten viele: Vor der Steam-Verbannung, und jetzt wieder, ist das Survival-Game das meistgewünschte Spiel der Plattform.

Doch unter dem aktuellen Update-Post auf Steam drücken die Spieler ihr verlorenes Vertrauen deutlich aus. Einige freuen sich auf den Release, doch die meisten glauben, dass The Day Before nie das Spiel werden wird, auf das sie sich gefreut haben. Der Release am 7. Dezember wird ein endgültiges Urteil erlauben – vorausgesetzt, es wird nicht wieder verschoben.

