The Day Before: Umstrittenes Survival-MMO schlittert in die nächste Katastrophe

The Day Before: Skandalspiel braucht neuen Namen

Die Macher von The Day Before scheinen den Namen nicht behalten zu können. Entwickler Fntastic lag im Rechtsstreit mit der Kalender-App TheDayBefore um die Namensrechte, eine Verstrickung, die nur der Spitze des Eisbergs der Ungereimtheiten ist. Bei der Ankündigung schoss The Day Before an die Spitze der Wunschlisten bei Steam, doch mittlerweile sind viele Spieler davon überzeugt, hinter dem Ganzen stecke eine Betrugsmasche und es existiert überhaupt kein echtes Spiel.

Ein neuer Name ist möglicherweise schon gefunden. Wie WellPlayed berichtet, gibt es beim US-Patentamt einen Eintrag für ein Spiel namens Dayworld, eingerichtet von einem neu gegründeten Unternehmen mit der Bezeichnung Mytona Fntastic. (Quelle: WellPlayed). Bei Mytona handelt es sich um den Publisher von The Day Before, der Eintrag hänge also definitiv mit den Studios zusammen. Eine offizielle Bestätigung, dass es um den neuen Namen von The Day Before geht, gibt es aktuell nicht.

Dayworld existiert ebenfalls schon

Der Name Dayworld wird allerdings auch schon für ein anderes Medium genutzt. Dahinter verbirgt sich eine Roman-Reihe des amerikanischen Autors Philip José Farmer. Das erste Buch der Si-Fi-Reihe erschien 1985. Allerdings gibt es ein Prequel zur ursprünglichen Trilogie aus den 80ern, das 2016 erschien. Einen Eintrag zu dem Namen gibt es nicht, allerdings werden die Bücher noch immer beim Verlag Open Road Media vertrieben. (Quelle: Open Road Media). Es ist also möglich, dass sich das nächste rechtliche Problem anbahnt.

Der aktuellste Trailer zur The Day Before ist so merkwürdig wie gesamte Entwicklungsgeschichte:

Fntastic scheint am geplanten Release für den 10. November 2023 noch festzuhalten. Jedoch wäre es nicht die erste, nicht mal die zweite Verschiebung, sollte es bis dahin doch noch ein neues Veröffentlichungsdatum geben. Es bleibt also spannend.

