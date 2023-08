Telefonnummer 040756748005: Wiederholungstäter mit mieser Masche

Die Rufnummer 040756748005 ist nur eine aus der Serie dieses betrügerischen Hamburger Callcenters. Mit hohem Aufwand setzt es Tausende von Anrufen ab, um die Opfer zu betrügen. Zum Glück lässt sich diese „Rufnummerngasse“ gut blockieren.

Diese Gauner haben es bereits mit den Nummern 040756748009, 040756748093 und 040756748090 versucht – jetzt ist die 040756748005 dran. Wie ihr seht, ändern sich nur die Endziffern. Die Anrufe gehören alle zu einer Basisnummer und wenn ihr die blockiert, habt ihr Ruhe. Allerdings solltet ihr euch diese Anrufe auch nicht einfach gefallen lassen. Meldet jeden Anruf bei der Bundesnetzagentur und setzt eine Online-Anzeige bei der Polizei ab.

Welche Masche steckt hinter der Nummer 040756748005?

Die Anrufer melden sich mit Phantasienamen wie „Deutsche Haushaltshilfe“ und geben sich als Energieberater aus.

Dabei rufen sie angeblich im Auftrag eures Energieversorgers an, können aber auch Nachfragen nicht angeben, welcher das ist.

Die Anrufe erfolgen in großer Zahl und kurzen Abständen.

Grundlegende Daten wie euren Namen, die Rufnummer und Adresse sind den Anrufern bereits bekannt. Solche Daten werden – angeblich legal – offen in einschlägigen Facebook-Gruppen gehandelt.

Wenn bei einigen Opfern die Adresse nicht vorliegt, behaupten sie, euch bereits einen Hinweis auf steigende Stromkosten geschickt zu haben, der wegen der falschen Adresse zurückgekommen ist.

Im Gespräch machen Sie Druck wegen einer angeblich ablaufenden Strompreisbremse. Deshalb müsste euer Vertrag nun aktualisiert werden, um weiterhin niedrige Preise zu bekommen.

Auf Nachfragen oder Zweifel reagieren die Anrufer sehr aggressiv und legen dann auf. Das hindert sie aber nicht daran, schon bald wieder anzurufen.

Den ganzen Bereich 0407567480… blockieren

Im Festnetz, Android-Smartphone oder in der Fritzbox könnt ihr „Rufnummerngassen“ blockieren. In einem iPhone immerhin die einzelnen Nummern. Rufnummerngassen nennt man Telefonnummern, die alle mit denselben Zahlen anfangen und sich dann am Ende unterscheiden. In diesem Fall also die „0407567480“. Wenn ihr die sperrt, werden alle Anrufe blockiert, die mit dieser Nummer beginnen.

In Android könnt ihr eine App nutzen, um Rufnummerngassen zu sperren. Oder ihr sperrt die Einzelnummer, wie für iOS und Android in diesem Video erklärt:

Im „Telefoniecenter“ der Telekom, das ihr online im Browser aufrufen könnt, lassen sich solche Telefonnummernbereiche auch blockieren.

Das geht auf ähnliche Weise in der Fritzbox, nur dass ihr dort in den Einstellungen Anrufe blockiert.

